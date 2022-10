Lavatrice, ecco la nuova era: con questa non avrai più paura delle bollette

Il periodo a cui andremo incontro nel corso dei prossimi mesi sarà difficile per tutti da un punto di vista economico, a causa del rincaro energia che sta vessando tutti, con aumenti sempre continui e costanti delle bollette mensili dell’energia elettrica e del gas.

Il governo ha deciso di porvi rimedio, emanando nella fattispecie alcuni decreti volti ad aiutare sia i nuclei famigliari che le imprese e gli enti pubblici, ma nonostante questo numerose famiglie italiane stanno rischiando di andare incontro alla soglia di povertà, non riuscendo praticamente più a far fronte alle bollette davvero cospicue che stanno arrivando in questi mesi.

Oggi vi diamo un consiglio per risparmiare, con uno degli elettrodomestici che vengono utilizzati di più nel corso della vita quotidiana: la lavatrice. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio boom delle lavatrici smart, che nonostante il costo iniziale leggermente più alto rispetto alle lavatrici tradizionali, presentano dei costi di gestione inferiori, grazie all’intelligenza artificiale e a diversi programmi che consentono un consumo minore dell’energia, e conseguentemente anche bollette dell’energia elettrica meno salate. Nella fattispecie oggi vi parliamo della lavatrice LG AI DD TurboWash, che è attualmente presente in offerta su Amazon.

Tra le caratteristiche più peculiari e importanti di questa lavatrice troviamo la possibilità di lavaggio TurboWash al tempo record di 39 minuti.

Questa tecnologia offre un 3D Multi Spray a getti multi-direzionali, e raggiungendo la classe energetica A presenta costumi davvero ridotti, lavando i vostri capi in maniera davvero veloce e comoda.

I vantaggi della lavatrice smart

Questa lavatrice si rivolge in particolare a una determinata fetta di clientela, ovvero quella che non fa uso di detersivi llquidi, bensì delle capsule. Grazie alla presente della tecnologia proprietaria di LG, Inverter Direct Drive, il motore della lavatrice smart è collegato direttamente al castello: questo garantirà sia elevate prestazioni, che assenza di fastidiose e rumorose vibrazioni indesiderate.

La lavatrice è dotata inoltre di connessione Wi-Fi, e grazie all’utilizzo dell’applicazione SmartTinQ, è possibile gestire in maniera completamente da remoto il proprio bucato, oltre che scaricare nuovi cicli di lavaggio, e mettere inoltre in comunicazione la lavatrice con l’asciugatrice annessa (sempre LG, ovviamente) facendo uso della funzione Smart Pairing.

Per chi fosse interessato la lavatrice LG AI DD TurboWash è in offerta (con un prezzo sensibilmente migliore rispetto al modello dotato di vaschetta di autodosaggio per il detersivo) su Amazon a 1220 euro, con uno sconto di ben il 19% sul prezzo di listino originario, fissato per l’esattezza a 1499 euro. Se siete interessati, potete acquistarla comodamente cliccando su questo indirizzo.