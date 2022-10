Addio panelli solari e gas, da oggi hai l’acqua sempre calda così: il costo è quasi zero

Lo stiamo vedendo tutti: il prezzo delle bollette si sta clamorosamente alzando, e andrà a proseguire per i prossimi mesi autunnali e invernali.

Ci sono diversi provvedimenti che sta attuando il governo a tal proposito nel tentativo di risolvere o quantomeno fronteggiare dignitosamente la situazione, ma purtroppo sempre più famiglie italiane rischiano di andare incontro alla soglia di povertà proprio per questo motivo.

Nella giornata di oggi vi offriamo alcuni consigli che riteniamo preziosi per poter risparmiare sensibilmente sui consumi energetici, andando a pagare molto meno sulle future bollette mensili dell’energia elettrica. Per quanto riguarda i riscaldamenti, c’è la possibilità quest’anno di fronteggiarli attraverso un piccolo accorgimento che non preveda l’uso di gas.

La prima alternativa è rappresentata dall’installazione di pannelli solari e di un impianto fotovoltaico annesso, che permette (a fronte chiaramente di un investimento) di risparmiare sensibilmente sui costi dell’energia elettrica. Nel caso in cui si abbiano a disposizione dei pannelli solari in casa, infatti, sarà sufficiente un apposito sistema di riscaldamento dell’acqua elettrico per potere avere acqua calda in casa in maniera completamente gratuita e accessibile. Nel caso in cui si abbia un ISEE pari o inferiore ai 20’000 euro, è possibile chiedere delle agevolazioni statali per poter installare un impianto fotovoltaico all’interno della propria abitazione.

Se non si ha la possibiltà di installare un impianto fotovoltaico non preoccupatevi, c’è un’alternativa: essa è rappresentata in questo caso dal riscaldatore d’acqua, che seppur di dimensioni contenute può essere inserito comodamente all’interno del proprio bagno, e una volta installato potremo farci una doccia o un bagno caldo senza problemi.

Caratteristiche e vantaggi

Il vantaggio dei riscaldatori elettrici infatti sta nel loro consumo, davvero ridotto, che porta quindi a un notevole risparmio a lungo andare, sul pagamento delle prossime bollette dell’energia. In questo modo potremmo essere indipendenti dal gas, affidandoci unicamente all’energia elettrica. Un altro consiglio per risparmiare è quello, in particolare, di sfruttare il riscaldatore soprattutto nelle fasce notturne, che sono più convenienti rispetto alla controparte diurna.

Per l’occasione vi suggeriamo un riscaldatore elettrico molto conveniente, presente su Amazon: si tratta dello scaldabagno COMFEE’, che ha una capacità di ben 10 litri ed ha una classe di efficienza energetica A, la quale permette una buona riduzione dei consumi energetici.

Per chi fosse intenzionato ad acquistarlo, lo scaldabagno elettrico COMFEE’ si trova in offerta a soli 55.90 euro, con uno sconto del 20% sul prezzo di listino originario. Se siete interessati, lo scaldabagno elettrico è facilmente consultabile ed acquistabile a questo indirizzo.