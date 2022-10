“Non vedremo più il sole”: la notizia è ufficiale | Accadrà il 25 ottobre

Preparate i binocoli! È in arrivo un eclissi solare per il 25 ottobre. Lo spettacolo sarà breve, ecco come non perderselo.

Segnatevi come data il 25 ottobre perché il sole sarà oscurato dalla luna. L’eclissi solare è un fenomeno ottico-astronomico caratterizzato dal oscuramento totale o parziale del dico solare da parte della luna.

In questa eclissi si prevede che la porzione di diametro del sole verrà coperta di poco, inferiore a un terzo del totale (27%), almeno nel nostro paese, in altre città europee si raggiungerà fino al 50%. In Italia il fenomeno sarà visibile per dalle ore 11:26 fino alle 13:21.

Questo non è l’unico fenomeno astronomico che potemmo assistere questo mese. I pianeti Giove e Urano saranno visibili a occhio nudo nei nostri cieli notturni per tutta la stagione autunnale.

Prevista un eclissi solare totale

L’eclissi solare è un fenomeno che ha affascinato tutti gli uomini fin dagli albori della nostra storia, basti pensare che già ai tempi della pietra si ergevano enormi strutture per misurare l’avvenimento di questi fenomeni astronomici. Invece, la prima documentazione scritta nella storia è stata da parte dei scribi Babilonesi nell’antica Mesopotamia, esattamente il 3 maggio 1735 a.C.

Questa volta saremo noi a documentarla con i nostri telefoni e storie Instagram, dovremmo attendere ancora un paio di settimane per vederla. Ma per questa eclissi solare dobbiamo ritenerci fortunati di poterla assisterla con i nostri occhi, infatti per i nostri vicini spagnoli e portoghesi non sarà possibile vederla.

Se siete desiderosi di assistere a un eclissi di maggiori dimensioni rispetto al solo 27% di oscuramento italiano, vi consigliamo di spostarvi verso est. Si tratta di Helsinki, in cui l’oscuramento del Sole sarà superiore al 50%, Kiev (51%), Stoccolma (46%) e Bucarest (40%). Più ci si sposterà verso l’Europa centrale, poi, e minore sarà la percentuale, con valori simili a quello italiano a Berlino e addirittura inferiori a Parigi e Londra (rispettivamente il 13 e 15%).

Invece se siete armati di tanta pazienza potete assistere a un eclissi totale in Italia. Il 12 agosto del 2026, dunque tra meno di quattro anni, ci sarà la prima eclissi totale visibile nel continente europeo dal 1999. Il luogo migliore per la visione, neanche per scherzo, sarà proprio la Spagna con un oscuramento totale, ma anche noi italiani saremmo privilegiati.

Nel nostro paese il Sole verrà coperto per il 90% del suo diametro, in particolare se in quel momento per chi si troverà in Valle d’Aosta oppure in Piemonte. Anche altre città italiane saranno fortunate, come Roma e Firenze. Nel resto del Italia sarà garantita una percentuale superiore al 50%, dunque grandi spettacoli assisteremo in futuro.