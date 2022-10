Lavatrice, con questa non dovrai più preoccuparti della corrente: finalmente sei salvo

Nel corso dei prossimi mesi, durante la stagione autunnale e invernale ci troveremo ad affrontare delle bollette davvero salate, a causa del rincaro dell’energia, sia della luce che del gas. Le bollette, stando ad ottobre, sono infatti aumentate fino al 60%, e gli aumenti sono previsti anche nel corso dei prossimi mesi.

Quest’oggi quindi vi suggeriamo alcuni consigli pratici per poter risparmiare sensibilmente sulle bollette dell’energia, e ridurre di riflesso i consumi della vostra utenza domestica.

A quanto pare, circola sul web la voce che esista una lavatrice super conveniente, che costa solo 59 euro, e che sarebbe in grado di permettere un risparmio davvero considerevole sulle prossime bollette dell’energia. Numerose famiglie italiane si troveranno infatti a dover fronteggiare dei costi molto alti, e si cerca qualsiasi modo per poter risparmiare sulle bollette.

Alcuni dei consigli principali che sentiamo di darvi è quello innanzitutto di usare sia le lavatrici che le lavastoviglie categoricamente a pieno carico, in modo tale da evitare doppi o tripli lavaggi assolutamente inutili, e ridurre sensibilmente così facendo i consumi dell’energia. Oltre a questo vi consigliamo di prediligere sempre e comunque i programmi “Eco”, presenti nella stragrande maggioranza degli elettrodomestici di ultima generazione, dato che presentano dei consumi ridotti rispetto ai programmi canonici normali.

Il prodotto che vi consigliamo oggi è una mini lavatrice pieghevole, più precisamente utilizzabile anche in condizioni come il campeggio e vacanze on the road. Grazie a questa mini lavatrice, è possibile lavare la biancheria intima in maniera completamente separata da tutta l’altra biancheria, così da ridurre a zero il rischio di potenziali allergie.

I vantaggi della mini lavatrice

La mini lavatrice una volta piegata presenta un’altezza davvero esigua, pari a soli 96 mm, al pari di un comune computer portatile, così da essere poi riposta comodamente per poi metterla in valigia. Questa mini lavatrice inoltre è estremamente facile da usare, dal momento che il pannello di controllo è dotato di soli quattro pulsanti che ne permettono un utilizzo davvero semplice.

La mini lavatrice inolte permette un lavaggio davvero rapido per gli indumenti intimi o i piccoli oggetti (nel giro di soli 10-15 minuti), ed è anche possibile tra le altre cose controllare il consumo di acqua. Questo porterà a un risparmi considerevole nei consumi a livello di energia, che si rifletterà in bollette meno care.

Per chi fosse interessato, la mini lavatrice è in offerta a soli 59 euro su Amazon, ed è comodamente acquistabile raggiungendo questo indirizzo.