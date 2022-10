Internet gratis, finalmente si può: ecco come fare

Spesso siamo alla ricerca di modi per connetterci a internet, senza però avere stipulato un contratto con qualche compagnia telefonica o cose simili.

Quest’oggi vi proponiamo dunque alcune delle alternative principali, in modo da connettersi al wi-fi col proprio smartphone, notebook o tablet senza problemi.

Chiaramente come vi abbiamo appena detto essere clienti di una compagnia telefonica offre la possibilità di avere immediato accesso alla rete internet, ma ci sono altrettanti modi per sviare a questo problema, soprattutto se non ci troviamo a casa ma dobbiamo comunque connetterci a internet per esigenze lavorative, avendo finito i Giga disponibili.

Uno dei metodi più semplici e intuitivi per poter avere l’accesso a internet, è quello di cercare hotspot wi-fi aperti, con connessioni ad accesso praticamente libero e che non richiedano password per l’ingresso. I posti in cui è più frequente trovare hot-spot liberi sono senz’ombra di dubbio ristoranti, bar e locali di questo tipo, in cui ormai la connessione wi-fi è diventata pressochè uno standard onnipresente. Bisognerà quindi attivare la ricerca delle reti wi-fi con il proprio smartphone, tablet o notebook e poter così accedere alla rete desiderata di quel determinato locale.

Fate attenzione però, e fate tutto ciò con cautela: le reti libere nascondono infatti alcune insidie, dal momento che il proprietario di queste reti può accedere in maniera molto semplice alle vostre informazioni personali, a volte rubando anche dati sensibili, quindi impostate sempre una protezione (magari con applicazioni di terze parti come NordVPN) per tutelarvi al massimo.

Altri consigli utili

Alcuni fornitori e compagnie di rete, offrono l’accesso a diverse reti wi-fi che sono disseminate in tutta la città, anche all’infuori della propria città di residenza. Questo consente quindi di utilizzare una connessione esterna al proprio wi-fi di casa, soprattutto in casi in cui ad esempio ci troviamo in trasferta per questioni di lavoro, e dobbiamo necessariamente collegarci a una rete internet per lavorare da remoto senza problemi. Per informazioni di questo tipo, è bene rivolgersi all’assistenza della propria compagnia telefonica, chiedendo ulteriori delucidazioni a riguardo.

Ultimo consiglio è quello delle prove gratuite che alcune compagnie telefoniche (come ad esempio Fastweb e Vodafone, prime fra tutte) offrono per i nuovi potenziali clienti. Questo consente da una parte a loro di trovare nuovi clienti, e dall’altro punto di vista (quello del cliente) di verificare se l’effettiva copertura del segnale all’interno della propria abitazione rispecchia quanto dichiarato dall’offerta.

Solitamente la prova consiste in un periodo pari a 30 giorni, e può tornare assolutamente utile nel caso in cui uno abbia bisogno di una connessione temporanea.