Fotovoltaico gratis, spunta il provvedimento: ecco come averlo

Novità interessanti in arrivo per i pannelli fotovoltaici. Da adesso sarà possibile installarlo a costi pari a zero euro.

In questi mesi sono previsti i rincari delle bollette del 60% e le associazioni a tutela dei consumatori sottolineano come tante famiglie italiane non ce la faranno a pagare le bollette.

Ma le famiglie italiane non dovranno temere i rincari dei prezzi dell’energia, arriva la svolta. Grazie ai panelli fotovoltaici da balcone potranno avere energia a costo zero e salvarsi dal costo esorbitante delle bollette.

C’è un comune nel Nord Italia che ha lanciato un provvedimento per l’installazione gratuita dei pannelli da balcone per i suoi cittadini. L’associazione dei consumatori dichiara che questo provvedimento sarebbe molto più efficace rispetto ai bonus energia.

Nessun bonus, ma misure più semplici

L’emergenza energetica è un grande problema per tutti i cittadini italiani, per tanti quindi il fotovoltaico da balcone rappresenta una soluzione e sicuramente un risparmio enorme.

il fotovoltaico da balcone, cosiddetto plug and play, permette di avere un risparmio del 25% sul consumo in bolletta. Infatti il fotovoltaico da balcone plug and play è molto facile da installare ma poi consente di avere tanta energia gratis e quindi la bolletta si riduce di tanto.

Un iniziativa promossa da un comune italiano permette ai suoi abitanti di istallare questi pannelli a costi pari a zero. Non stiamo parlando del reddito energetico che è partito in tanti comuni e regioni italiane, ma stiamo parlando invece di un provvedimento erogato dal comune di Brunico, in provincia di Bolzano.

Qui parliamo di un’iniziativa veramente vantaggiosa, perché l’idea dell’amministrazione di Brunico è proprio quella di distribuire direttamente questi pannelli plug and play alla popolazione. Non quella lanciata dai precedenti governi di complessi bonus da richiedere attraverso mille scartoffie che hanno veramente stufato gli italiani.

Si tratta di pannelli solari plug and play che di loro costerebbero circa €600. Ma sono facilissimi da installare e non comportano nessun fastidio di altro genere. La bolletta verrebbe ridotta del 25%, ma i pannelli solari li eroga direttamente il comune e quindi per le famiglie rappresenta un vantaggio veramente enorme.

Secondo le associazioni e tutela dei consumatori anche altri comuni italiani potrebbero seguire questo bellissimo esempio. Infatti oggi il pannello solare rappresenta sicuramente una grande occasione di risparmio anche in vista del fatto che gli alti costi delle bollette dureranno a lungo.

Quindi il concetto che molte associazioni a tutela dei consumatori stanno sottolineando è che l’autoproduzione di energia sia qualcosa di molto più lungimirante rispetto ai vari bonus lanciati dai governi precedenti.