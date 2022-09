Condizionatore, non lo paghi più nei consumi: basta spegnere queste 3 cose

È dura privarsi del condizionatore, ma con le bollette che salgono sempre più siamo costretti a staccargli la spina. Non è necessario farlo! Esiste un modo di utilizzarlo a costo zero.

Le famiglie italiane sono sempre più preoccupate per il futuro, con il rincaro prezzi sono costretti a rinunciare alla maggior parte dei loro eccessi, soprattutto quelli energetici.

Molti si trovano a dover decidere a quale dispositivo o elettrodomestico a cui rinunciare. Spesso ci si ripiega a quelli di poco conto che utilizziamo di meno, ma a certi proprio non si può rinunciare. Come il condizionatore.

Questo elettrodomestico è di vitale importanza per certe persone, ma i suoi consumi sono troppo alti da sostenere, come fare? Qui possiamo venire in soccorso noi, esistono dei trucchetti che potete applicare per ridurre i consumi del vostro condizionatore, in più quali dispositivi vi conviene staccare la presa.

I tre elettrodomestici da spegnere

C’è un nuovo calcolo sui consumi che spiega come ci sono addirittura tre elettrodomestici non necessari ma che ci consumano tantissima energia.

Spegnendo questi tre elettrodomestici inutili potremmo davvero tagliare la bolletta e anche la spesa del condizionatore peserà decisamente meno. In questo periodo risparmiare diventa veramente cruciale per le famiglie.

Prima di vederli però è davvero cruciale ricordare come per risparmiare sia fondamentale che la casa sia ben isolata dal punto di vista termico. Infatti infissi moderni in grado di isolare bene la casa dal punto di vista termico fanno risparmiare sia in inverno sul riscaldamento che in estate sul climatizzatore.

Ma è anche importante ricordare come ci sono elettrodomestici necessari che molto spesso vengono usati male. La lavatrice e la lavastoviglie sono effettivamente elettrodomestici necessari ma se non si usa la funzione eco e soprattutto se non si fanno i lavaggi rigorosamente a pieno carico questi due elettrodomestici finiranno per diventare un grosso spreco.

Un altro elettrodomestico che amano tanto gli italiani e lo utilizzano tanto è la friggitrice. Quest’anno anche gli oli per friggere sono arrivati a costare uno sproposito. Questo elettrodomestico in se stesso ha un forte impatto energetico. Quindi è meglio usarlo al minimo o metterlo da parte.

il forno elettrico è un altro ad avere un forte impatto energetico. Conviene a volte preferire i piatti veloci e freddi che non si facciano cucinare da questo elettrodomestico in grado di generare importanti consumi.

L’ultimo elettrodomestico non necessario da cercare di spegnere è l’asciugatrice. L’asciugatrice sicuramente è molto comoda e far risparmiare tanto tempo alle famiglie italiane. Ma in questo periodo il suo peso sulla bolletta può essere veramente troppo forte, così la cosa più conveniente diventa quella di utilizzarla al minimo o non utilizzarla proprio.