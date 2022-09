Sony, arriva l’annuncio su Playstation: evento atteso come non mai

Un po’ a sorpresa e in concomitanza con la prossima apertura del Tokyo Games Show, Sony ha messo in onda stanotte (a mezzanotte, orario italiano) lo State of Play, mostrando molti titoli della sua lineup PlayStation dei prossimi mesi, ma non solo: scopriamo insieme quali sono stati gli eventi e gli annunci più importanti a riguardo.

Ad aprire le danze ci pensa Bandai Namco, con l’annuncio ufficiale in pompa magna di Tekken 8, ottava reincarnazione della celebre serie picchiaduro. Il titolo si mostra in tutto il suo splendore, mostrando un lato tecnico davvero al passo coi tempi.

Al momento non conosciamo ancora una data d’uscita, ma siamo sicuri che non tarderà ad essere comunicata da Bandai Namco nel corso dei prossimi mesi. Vi lasciamo al trailer del gioco, che mostra alcune sequenze di gameplay con protagonista Jin Kazama, augurandovi buona visione.

PlayStation VR 2, God of War Ragnarok e tanto altro

È poi il turno della presentazione di Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition, realizzato per PlayStation VR 2, assieme a Demeo, un gioco di carte misto a meccaniche da gioco di ruolo. Entrambi costituiranno parte integrante della lineup del nuovo casco per la realtà virtuale di Sony, PlayStation VR 2, che come ben sappiamo uscirà verosimilmente nei primi mesi del 2023, nonostante non conosciamo ancora una data d’uscita ufficiale.

Nel bel mezzo dello State of Play, poi, è stato annunciato SynDuality, action in pieno stile giapponese sempre ad opera di Bandai Namco. Il titolo è previsto per il 2023, nonostante non si conosca ancora una data d’uscita precisa. Vi lasciamo al trailer d’annuncio, visibile nella sezione sottostante.

Infine, come ciliegina sulla torta e non di certo ultimo per importanza, è toccato all’attesissimo God of War Ragnarok, sequel dell’apprezzatissimo reboot della serie di Santa Monica Studio che ha visto la luce nel 2018. Il trailer in questione mostra diverse nuove sequenze di gameplay, con una colonna sonora spettacolare. Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile a partire dal prossimo 9 novembre, rispettivamente per PlayStation 4 e PlayStation 5. Vi lasciamo dunque al trailer, augurandovi come sempre una buona visione.