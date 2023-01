Vodafone, orribile notizia per i dipendenti della compagnia telefonica: previsti ingenti tagli al personale | Ecco il motivo

La compagnia telefonica Vodafone prevede ingenti tagli al personale nel breve periodo che fanno tremare i dipendenti.

A seguito della pandemia e della, cosiddetta, crisi energetica si è registrato in tutta Europa un aumento della disoccupazione con molte aziende che hanno operato importati tagli al personale.

Questa situazione ha influito su tutta l’Unione Europea, anche se in maniera differente a seconda dello Stato membro di riferimento. L’ultimo dato Eurostat, aggiornato ad agosto 2022, attesta il tasso di disoccupazione in Europa al 6%. Cioè 13 milioni di persone sarebbero senza lavoro.

Il tasso varia da paese a paese, con un’incidenza maggiore nell’area meridionale-mediterranea. Il tasso più elevato è registrato dalla Spagna (14,8%), seguita dalla Grecia (14,7%) e dall’Italia (9,5%). Al quarto posto per quota di disoccupati, prima della Francia, si posiziona la Svezia con l’8,8%. Il record positivo lo detiene invece la Repubblica ceca, con appena il 2,8%.

Come ben sappiamo in Italia, possiamo operare delle distinzioni anche all’interno dello stesso Stato. Nel nostro Paese, per esempio, abbiamo un’incidenza maggiore al Sud rispetto alle regioni settentrionali.

I tagli al personale previsti da Vodafone

La situazione economica Europea, anche se in ripresa rispetto al 2020, sta portando molte aziende a ridurre il numero dei propri dipendenti. La stessa compagnia telefonica Vodafone, secondo una notizia lanciata dal The Financial Times e ripresa dall’agenzia Reuters, prevede licenziamenti nel corso del prossimo anno.

La decisione appare in linea con i messaggi lanciati dall’azienda che ha annunciato misure di risparmio pari a 1,08 miliardi di euro, al fine di affrontare le prospettive di crescita negativa prevista dai mercati per il 2023. Una situazione che ha portato, lo scorso novembre, alle dimissioni l’amministratore delegato Nick Read, colpevole, secondo il consiglio di amministrazione della perdita di valore delle azioni Vodafone.

Non sono ancora chiari i numeri dei licenziamenti di Vodafone Group Plc, ma gli esperti parlano di qualche centinaio di posizioni che dovrebbero riguardare la sede di Londra e risparmiare, almeno per ora, il nostro Paese. A supporto di questa teoria anche l’operazione risparmio avviata da Vodafone in Ungheria, con la cessione delle attività alla società IT locale 4iG e allo Stato ungherese.