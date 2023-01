Smartwatch con display MicroLED: Samsung al lavoro per una tecnologia di ultima generazione

Parallelamente al diffondersi sempre più capillare degli smartphone, abbiamo assistito negli ultimi dieci anni anche alla diffusione degli smartwatch, orologi in grado di restituire tutte le notifiche che arrivano sul nostro smartphone, in modo tale da consultarle comodamente e in maniera veloce, senza distrarsi dalle attività che stiamo facendo in quel determinato momento, oltre ad avere numerose funzioni legate al fitness.

Secondo le ultime notizie, in particolare, la casa di produzione coreana Samsung starebbe attualmente lavorando ad uno smartwatch con display MicroLED, facendo uso nella fattispecie di una tecnologia di ultima generazione. Scopriamo insieme di cosa si tratta, andando ad analizzarne i suoi dettagli.

Prima di tutto uno dei vantaggi maggiori dei MicroLED è che sono dotati di una luminosità di gran lunga maggiore rispetto a quelli normali (cosa che consente di vederli facilmente anche sotto la luce intensa del sole), oltre che un contrasto più spiccato.

Oltre alla luminosità, inoltre, presentano un consumo minore di energia, e quindi portano ad un’autonomia dello smartwatch conseguentemente maggiore rispetto a prima.

Ottime notizie anche per la resistenza a temperature (più fredde o calde) ostili: sappiamo bene inoltre quanto, spesso e volentieri la potenza dell’hardware (soprattutto nel caso di dispositivi molto piccoli e contenuti, come accade con gli smartwatch per l’appunto) porta con sé diverse problematiche a livello di raffreddamento del dispositivo, e quindi in tal modo la situazione potrebbe risolversi senza problemi.

Gli svantaggi e i piani futuri

Bisogna però andare a considerare anche il rovescio della medaglia: innanzitutto citiamo in primis la difficoltà di produzione di un MicroLED rispetto alla tecnologia OLED, a cui consegue ovviamente un costo di gran lunga maggiore, almeno per il momento.

Nonostante tutto questo però, le intenzioni della compagnia Samsung rimangono invariate, con il fine ultimo di riuscire a commercializzare uno smartwatch dotato di MicroLED entro la fine del 2024, a livello di tutto il mercato mondiale. Non è un caso infatti che Apple, la diretta concorrente di Samsung nel campo degli smartwatch (ma non solo), abbia recentemente annunciato la sua intenzione a produrre Apple Watch con display MicroLED, da far uscire a livello di tutto il mercato mondiale entro la fine del 2025, anche se è ancora da confermare.

Al momento non sono stati annunciati infatti modelli di smartwatch con questa tecnologia in via ufficiale: non ci resta dunque che attendere con trepidazione ulteriori dichiarazioni da parte della stessa Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi o anni.