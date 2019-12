da Redazione di Passione Tecnologica

La nostra società procede a un ritmo sempre più frenetico: la digitalizzazione che abbiamo raggiunto negli ultimi anni ci permette di usufruire di alcuni servizi ad hoc pensati per risolvere tutto ciò di cui i clienti hanno bisogno, in ogni settore di interesse. Per questo motivo, è il 2008 quando Loris Modena e Stefania Tamberlani danno vita a una prima realtà di consulenza informatica. L’obiettivo è quello di assistere i propri interlocutori commerciali allo scopo di aumentare l’usabilità della tecnologia in ogni aspetto della propria presenza in rete, personalizzando in maniera versatile le necessità di ogni consumatore.

Il risultato è Arte & Informatica, una realtà in continua ascesa che ha saputo aumentare la qualità dei servizi offerti sviluppando soluzioni basate su PrestaShop: gateway di pagamento – come per la Carta Docente e il 18 App, – implementazione della sincronizzazione dei prodotti, del dropshipping e molto altro. Il processo di commercializzazione e crescita digitale continua e – nel 2009 – prende forma il progetto di una Web Agency sotto forma del marchio Tecnoacquisti.com. Nel 2015, infine, dopo un lungo periodo di sperimentazione e di attenta osservazione delle dinamiche 2.0, si sviluppa la piattaforma definitiva dedicata allo sviluppo di e-commerce, la quale viene accorpata al marchio già avviato da qualche anno.

Una nuova frontiera della vendita online prende forma sotto le innovative idee dei suoi fondatori, e permette di raggiungere risultati concreti in molteplici campi di interesse. Come? Per scoprirlo è importante aprire una breve panoramica illustrativa per introdurre nel dettaglio il cuore dei servizi e dei prodotti proposti.

Tecnoacquisti.com: il sostegno nel mercato digitale di cui si ha bisogno

Un e-commerce Tecnoacquisti.com permette di accogliere il visitatore con la stessa cura nei particolari che ogni cliente trova visitando uno store fisico. Chi ha detto che la pratica di acquisto online debba essere più fredda e meccanica? Ogni azienda ha bisogno di un sito che possa trasmettere immediatamente i valori e gli obiettivi di un brand. Per fare ciò, è importante ottimizzare grafica e immagini, prestare attenzione alla SEO e alla velocità di caricamento. Tecnoacquisti.com si pone l’obiettivo di trasmettere molto più che un messaggio promozionale e commerciale; Tecnoacquisti.com mira a veicolare un’emozione positiva per il visitatore del proprio e-commerce!

I motori di ricerca sono diventati sempre più selettivi e stringenti; di contro, i potenziali clienti hanno le idee sempre più chiare, pronti come sono ad acquistare ciò di cui hanno bisogno con pochi e semplici click. Il compromesso? Creare un e-commerce che possa servirsi dei moduli PrestaShop, di cui Tecnoacquisti.com è partner certificato. I servizi di assistenza hanno lo scopo di ottimizzare il sito web sotto il profilo dell’installazione, della migrazione e dell’aggiornamento di cui ogni cliente ha bisogno. Ma non è tutto: la realtà professionale impiega le sue conoscenze al fine di personalizzare il biglietto da visita 2.0 con tutto ciò che serve per rendere un marchio immediatamente riconoscibile.

In che modo? Il ticket di assistenza PrestaShop certificata ha lo scopo di mettere in contatto il consumatore con developer esperti che possono fornire tutto il supporto per il proprio e-commerce. Dalla risoluzione di problemi tecnici, all’installazione dei moduli e dei plug-in, fino allo sviluppo di soluzioni dedicate che possono davvero migliorare la presenza in rete, offrendo una personalizzazione ad hoc al visitatore e al target di riferimento. E se il cliente è alle prime armi e teme di rimanere schiacciato con la sua azienda sotto il peso delle difficoltà? Muovere i primi passi non è poi così difficile se è possibile contare su un team di esperti che fa la differenza per il business che si desidera far crescere ogni giorno.

Tecnoacquisti.com fornisce: supporto per l’installazione di tutti i moduli PrestaShop, anche quelli non sviluppati direttamente in-house;

aiuto nel ripristino delle normali funzioni dell’e-commerce dopo aver riscontrato bugs o attacchi da parte di hacker;

supporto per aggiornare PrestaShop sempre all’ultima versione rilasciata;

assistenza nella prima configurazione dell’e-commerce, così da guidare il cliente step-by-step sulla pista di lancio da cui decollare con il suo negozio online.

Ticket assistenza PrestaShop

12 mesi con Tecnoacquisti per far partire un business online

Com’è possibile godere di un’assistenza dedicata che possa far crescere lavorativamente un’azienda con zero pensieri? Il ticket di supporto 12 mesi PrestaShop è il punto di partenza da cui credere nei progetti di ogni interlocutore commerciale, senza temere di cadere vittima di semplici incidenti di percorso. Il motivo?

L’offerta Tecnoacquisti.com comprende: consigli di installazione;

consulenza in marketing;

installazione di template grafici;

importazione del catalogo in formato CSV;

configurazione del back-office.

Ma non è finita qui: è possibile visitare la pagina apposita per godere di tutti i servizi con una tempistica di intervento che avverrà in sole 18 ore lavorative dal momento della richiesta. Tecnoacquisti.com è dalla parte del cliente per sviluppare un progetto di crescita del suo business che possa davvero fare la differenza per la riuscita dell’e-commerce. Migliorare la navigazione per i propri visitatori, infatti, non significa solo trasformarli in potenziali clienti paganti, ma anche amarli e ringraziarli per il supporto che danno quotidianamente!

Arte & Informatica: sviluppo di modelli PrestaShop per i clienti

Alla ricerca di un team di esperti che possa implementare i moduli PrestaShop di cui si ha bisogno per integrare i servizi e i software che vengono usati quotidianamente? Essendo Arte & Informatica una realtà certificata, essa è in grado di riconoscere il valore della SEO mediante Art Web Master Tools, sistemi di pagamento dedicati alla Carta del Docente e alla 18 App – con apposito collegamento SOAP al Webservice del MIUR – e molto altro. Un esempio? Il team di lavoro ha rilasciato alcune soluzioni per il GDPR che sono state anche recensite dalla rivista Idea Web.

In aggiunta ai 7 moduli in 1 Webmaster Tools, è a disposizione dei clienti: Modulo richiesta informazioni tramite WhatsApp;

Modulo Art Pos per la Carta del Docente e 18 app;

Modulo Campio Fatturazione Elettronica;

Modulo Privacy e Cockie Policy

Su Tecnoacquisti.com sono disponibili moduli gratuiti per PrestaShop, dal Modulo Banner Cookiechoices al Modulo Free GDPR compliance. Ma non è tutto: l’esperienza maturata nel settore consente ad Arte & Informatica di essere interessata alle idee dei clienti che si interfacciano con le proposte PrestaShop. Perché non contattare il team per richiedere un preventivo gratuito per lo sviluppo di una soluzione software dedicata?

Arte & Informatica e Tecnoacquisti: agenzia PrestaShop

La presenza nel vasto mare digitale ha subito un lento processo di crescita, coronato dalla certificazione PrestaShop con cui Tecnoacquisti.com è diventata un’agenzia specializzata nello sviluppo e nell’implementazione di moduli. Coadiuvati dalla presenza della Web Agency romana – Arte & Informatica – il team ha scelto di adottare uno stile di lavoro che si rivolga alle esigenze particolari di ogni interlocutore commerciale che si affaccia alle proposte commerciali.

Per ottenere questi risultati, Loris Modena e Stefania Tamberlani hanno scelto di offrire una consulenza a 360 gradi in merito all’Informatica e alla Gestione Aziendale, senza dimenticare il cuore pulsante della mission: offrire un piano di sviluppo digitale – che solitamente viene adottato in maniera esclusiva dalle grandi aziende – anche alle realtà imprenditoriali di piccola e media dimensione allo scopo di farle crescere in poco tempo, con risultati concreti e credibili.

La digitalizzazione è diventata il fiore all’occhiello di una realtà commerciale che deve soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di potenziali consumatori; comprendere quali sono le strategie con cui massimizzare la presenza online del proprio e-commerce PrestaShop significa scalare con affidabilità la classifica dei competitors, rendendo un marchio immediatamente riconoscibile. Come? Credere nei professionisti del settore significa trovare un team di esperti che abbia voglia di investire sui progetti di ogni cliente!

