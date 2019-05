Ilger e Zimbra, partnership certificata con tanti servizi in Cloud

da Redazione di Passione Tecnologica

Se avete sentito parlare di Zimbra, la piattaforma di messaggistica e collaborazione utilizzata da più di 500 milioni di utenti nel Mondo, dovete assolutamente conoscere l’azienda italiana Ilger. Parliamo dell’unica società accreditata della certificazione Gold Partner di Zimbra che offre diverse soluzioni IT in cloud, ma anche corsi di certificazione per professionisti, legati alla piattaforma di messaggistica open source.

Zimbra Collaboration

Zimbra è considerato da molti un ottimo client di posta elettronica, anche se è molto più di questo. Si tratta di una soluzione di messaggistica e collaborazione open source, che può essere utilizzato a livello aziendale per gestire attività, condividere contenuti e consultare e-mail, calendario e contatti.

L’ultima versione di Zimbra (8.8) offre funzionalità di backup e ripristino dei dati in tempo reale, la sincronizzazione degli elementi su cellulare e una serie di strumenti amministrativi per la gestione delle quote, e degli account in ambito aziendale. Ilger fornisce supporto per l’utilizzo e l’installazione di Zimbra nelle aziende, ma anche la Zimbra Academy, una formazione didattica per i tecnici con corsi di certificazione rivolti agli amministratori di sistema. Su Ilger.com è anche possibile testare il prodotto per trenta giorni, per valutarne tutte le potenzialità e l’impatto che può avere in azienda.

Hosting provider e Cloud

Ilger mette a disposizione dei propri clienti anche una eccellente soluzione di web hosting, sufficiente per creare siti web interessanti. Il pacchetto prevede 100 GB di storage, traffico illimitato e la piena compatibilità dei CMS più famosi, quali WordPress, Joomla, PrestaShop e Drupal. Ilger offre uno spazio su server dedicato ai siti che richiedono anche elevate ampiezze di banda. L’hardware delle macchine prevede parametri garantiti (Memoria, Cpu, Rete) con macchine multiprocessore multicore ridondate N+1 e con storage ad alte prestazioni SAN ad alta disponibilità.

Specifiche principali del cloud server: Spazio su disco: 100 GB

Traffico: illimitato

Banda minima garantita: 25 Mbps

Supporto Multi PHP: PHP 7.2/7.1/7.0/5.6

Numero di database: 2 con 2GB di spazio totale

Email Security

Ilger offre anche Libra Esva User Console, uno strumento integrato nella Webmail Zimbra che garantisce all’utente finale facilità di utilizzo, pieno controllo e totale autonomia nella gestione del filtro antispam/antivirus. Questo strumento consente all’utente di controllare la posta in quarantena, gestire Whitelist e Blacklist ed effettuare ricerche su tutti gli elementi di posta elettronica.

Ecco i dettagli di Libra Esva User Console: Consultazione completa delle email ricevute

Ricerca nella quarantena

Rilascio dei messaggi bloccati

Gestione completa della Whitelist (aggiunta, modifica, rimozione)

Gestione completa della Blacklist (aggiunta, modifica, rimozione)

Inserimento nella Blacklist direttamente da pulsante Spam

Anteprima del messaggio

Notifica nuove email nella quarantena tramite popup automatico



