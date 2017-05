da Davide Caprotti

Passione Tecnologica ha provato Insta360 Nano, una camera 360 per iPhone che si connette facilmente allo smartphone Apple. Questo dispositivo permette di riprendere foto e video a 360 gradi, con una prospettiva completa e realmente suggestiva. Si tratta di una camera aggiuntiva, dalle dimensioni ridotte, dotata di batteria interna e due lenti fisheye da 210° ciascuna, che si connette all’iPhone tramite connettore Lightning.

Pronti via con Unpacking e Connessione

Insta360 Nano è venduta all’interno di una confezione preziosa, di cui parleremo in seguito, ed è dotata di cavo USB per ricaricare la batteria interna da 800 mAh. Le dimensioni del dispositivo sono piuttosto contenute, misura infatti poco meno di 11 cm di lunghezza per 3,3 di larghezza ed è spessa circa 2 centimetri nella parte più sporgente. Per utilizzarla è sufficiente collegarla al connettore Lightning dell’iPhone e installare l’applicazione dedicata (ne parleremo sotto). Prima di usarla, dovremo obbligatoriamente rimuovere qualsiasi cover di iPhone, anche la più sottile, per collegarla correttamente al telefono. Insta360 Nano è compatibile con iPhone 6/6 plus, iPhone 6s/6s plus, e iPhone 7/7 plus . La camera è in grado di funzionare anche senza smartphone , grazie alla presenza dello slot di memoria microSD (max. 64 GB) e il tastino di scatto, posizionato nella parte posteriore.

L’applicazione Tuttofare per la Camera

L’applicazione Insta360 rappresenta il vero punto di riferimento per questo dispositivo. L’app è disponibile sullo store Apple e una volta installata consente di utilizzare la camera e sfogliare la galleria di video e foto panoramiche. L’applicazione è progettata per aprirsi al contrario, per utilizzarla occorre infatti capovolgere l’iPhone, anche se la fotocamera 360 non è inserita. In questo modo il display del telefono viene orientato nella direzione corretta, nell’ipotesi della camera connessa al connettore Lightning. Foto e Video catturati con Insta360 Nano sono visibili direttamente dalla gallery dell’applicazione ma possono essere esportati verso la galleria del telefono, anche in modalità panoramica. Gli elementi multimediali possono essere condivisi con altri attraverso la condivisione di un link, tramite Social Network oppure e-mail. Il click sul link farà aprire l’elemento dal sito Insta360, direttamente nel browser. Insta360 app consente di catturare anche singoli frame di video o porzioni di foto a 360 gradi e salvarle nella galleria dell’iPhone come normali immagini. Ma cosa si può riprendere con Insta360 Nano e la sua app? L’applicazione prevede tre tipi di scatto: Foto, Video, Live.

Modalità Foto: Permette di scattare foto a 360° utilizzando i vari filtri disponibili, l’esposizione, la modalità HDR, varie correzioni e il timer di scatto ritardato fino a 10 secondi.

Modalità Video: Permette di riprendere video in risoluzione 3K (3040 x 1520 pixel) con prospettiva a 360 gradi.

Modalità Live: L’applicazione permette di effettuare un collegamento al profilo Facebook, Youtube, Periscope. La modalità live permette quindi di andare in “diretta” sul proprio profilo sociale.

L’app Insta360 è costantemente aggiornata e permette di effettuare upgrade del firmware della camera con un semplice click. Durante la nostra prova, durata circa un mese, abbiamo ricevuto un aggiornamento di firmware e due di applicazione.

Foto e Video Sorprendenti

Insta360 Nano è dotata di due lenti fisheye da 210° ciascuna, con sensore CMOS prodotto da Sony da 8 megapixel. Le immagini a 360° ottenute con questa camera sono notevoli. È sufficiente tenere la camera davanti a noi e premere il tasto di scatto, per catturare tutto ciò che ci circonda, senza muovere il telefono o la camera. Davvero pazzesco come un dispositivo così piccolo possa mostrare risultati tanto sorprendenti. Foto e video ricavati sono interattivi, possono essere zoomati e spostati sullo schermo dell’iPhone. Possiamo interagire sui nostri scatti e lavorare sulle scene riprodotte. La modalità di ripresa senza smartphone, grazie alla schedina microSD, è ancora più pratica e veloce e non fa scaricare la batteria dell’iPhone.

La Scatola è un Visore VR in stile Google Cardboard

Facciamo un passo indietro e torniamo al Unpacking del prodotto; la scatola di Insta360 Nano è un visore per la realtà aumentata , molto simile a Google Cardboard. In realtà si tratta di un supporto in cartone, con uno scomparto per inserire l’iPhone al suo interno e due grandi lenti, da utilizzare per la visione 3D. Attraverso questo visore si possono osservare tutti i nostri video e foto, in modo semplice. Sono disponibili anche immagini campione, condivise su cloud dagli altri utenti. Per sfruttare il visore VR, basta aprire l’elemento da “animare” direttamente dall’app, cliccare sui tre pallini verticali in alto a destra e spuntare la modalità VR; successivamente basterà inserire lo smartphone nell’alloggio del visore e guardare attraverso le lenti.

Conclusioni

Insta360 Nano è una camera a 360° per iPhone davvero sorprendente. Piccola e facile da utilizzare, garantisce risultati davvero notevoli. La nostra prova è durata circa un mese e la sensazione è quella di non potersi più privare di questo dispositivo. L’iPhone consuma molta batteria con la camera connessa, soprattutto nella modalità video. Tuttavia, la modalità di utilizzo senza smartphone evita tutto ciò e può essere molto utile in diverse circostanze. Purtroppo le immagini memorizzate sulla schedina di memoria hanno il formato proprietario .insp che di fatto obbliga l’esportazione nella libreria del telefono per essere riprodotte. Sono disponibili numerosi supporti, che possono essere utilizzati per riprendere scene in mobilità e montare la Insta360 Nano su automobili, moto, bici e caschi.

Ringraziamo Mtrading S.r.l. per averci fatto provare il dispositivo.

APERTURA LENTI

F2.0

RISOLUZIONE

3040 x 1520

ARCHIVIAZIONE

micro SD

DIMENSIONI

110mm(L) × 33mm(L) × 21mm(A)

CAPACITA’ BATTERIA

800mAh

CONNETTORE

Lightning

COMPATIBILITÀ’

iPhone 6/6 plus, iPhone 6s/6s plus e iPhone 7/7 plus.

PREZZO DI LISTINO

249,99 €

DOVE ACQUISTARLA

Amazon, Mediaworld

