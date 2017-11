Trasmetti Sky in tutte le stanze in wireless, MySky HD compreso

da Redazione di Passione Tecnologica

Tempo fa avevamo provato un trasmettitore wireless che ci consentisse di trasmettere il segnale del nostro decoder Sky MySky Hd su un secondo televisore della stessa casa. Il problema più comune di questi dispositivi è legato alla loro frequenza di funzionamento, che spesso entra in collisione con altri dispositivi elettronici presenti in casa (router wi-fi in primis) e ne blocca il funzionamento. Il prodotto provato anni fa dalla redazione era un TeleSystem Twiny che trasporta il segnale di Sky alla frequenza di 2,4 Ghz, guarda caso la stessa della maggior parte dei router adsl Wi-Fi. Il fatto che le frequenze siano le stesse porta ad una trasmissione dei segnali audio/video instabile, di bassa qualità che spesso blocca anche il router adsl, impedendo di fatto di utilizzarli contemporaneamente.

L’evoluzione della tecnologia e l’ottimizzazione delle frequenze ci ha consentito di scoprire e provare un nuovo dispositivo che consente la trasmissione del segnale televisivo, nel nostro caso di quello Sky, ad una frequenza molto diversa e nettamente superiore rispetto a quella di tutti gli altri elettrodomestici presenti in casa, 5,8Ghz.

Il ripetitore Wireless per Sky da 5,8 Ghz

Cobra Meucci funziona esattamente come tutti gli altri ripetitori audio e video presenti sul mercato, è composto da un trasmettitore, da collegare tramite connessione SCART al decoder Sky, e da un ricevitore da connettere al televisore sul quale vogliamo portare il segnale sempre tramite connettore SCART. La frequenza elevata di funzionamento impedisce qualsiasi tipo di disturbo o interferenza con altri dispositivi, con il risultato che il segnale di Sky portato sul secondo televisore è di ottima qualità, senza interferenze o interruzioni. Esiste anche una versione con due ricevitori per poter trasmettere il segnale Sky su altrettanti dispositivi. Il dispositivo riesce a trasmettere segnale fino a 100 metri (in campo aperto).

Ripetitore di Telecomando Integrato

L’estensore di telecomando, che viaggia sulla frequenza canonica di 433,92 Mhz consente di pilotare il decoder Sky sul secondo televisore con la massima precisione e funzionalità. Attenzione a collocare il sensore ad infrarossi del trasmettitore in prossimità di quello del decoder incollandolo leggermente sotto ad esso grazie al biadesivo fornito, di posizionare il piccolo filo corrispondente all’antenna UHF in direzione del ricevitore e del secondo televisore. Ricordatevi poi di collegare il sensore ad infrarossi del ricevitore nella posizione corretta. L’estensore, data la bassa frequenza di funzionamento, funziona entro un raggio di 50 metri in campo aperto.

La nostra Prova sul Campo

Le nostre prove sono state effettuate trasmettendo il segnale del decoder MySky HD su un secondo televisore e non hanno richiesto la modifica dei canali AV tramite i dip-switch posteriori. Non è stata rilevata alcuna interferenza con il router Wi-Fi, smartphone, computer portatili e altro. Segnale video e audio sono di ottima qualità anche sul secondo televisore mentre l’estensore di telecomando, se posizioniamo correttamente i sensori su trasmettitore e ricevitore, lavora senza problemi anche nella seconda stanza.

Il servizio a pagamento Sky Multivision non serve più, ora possiamo guardare gratis Sky sul secondo televisore utilizzando Cobra Meucci, senza fli o decoder aggiuntivi ed utilizzando un singolo abbonamento.

Se i ripetitori wireless non ti convincono o ti sembrano troppo costosi puoi trasmettere il segnale del decoder Sky in altre stanze utilizzando la modulazione RF ed i cavi di antenna terrestre già esistenti nella tua abitazione.

Leggi la nostra guida premendo il bottone: Modulazione RF per decoder Sky

RIPRODUZIONE RISERVATA ©