DaVinci Resolve, editing video gratuito, migliore di Adobe Premiere

da Davide Caprotti

La buona notizia è che esistono alternative ad Adobe Premiere per montare video a livello professionale. Sul mercato esistono molti software gratuiti di editing video, ma il migliore è sicuramente DaVinci Resolve. DaVinci Resolve è l’unico programma al mondo a offrire montaggio online e offline e numerosi strumenti con la compatibilità al formato video 8K. Inoltre, la versione a pagamento DaVinci Resolve Studio, consente all’intero gruppo di lavoro di contribuire allo stesso progetto in tempo reale. Si tratta quindi di un software completo, indicato per i professionisti del montaggio video ma anche per semplici appassionati e Youtuber.

Piattaforme compatibili con DaVinci Resolve

DaVinci Resolve è un software di video editing multipiattaforma che può essere installato su Windows, Mac OS X e Linux. Sul sito ufficiale di Blackmagicdesign è disponibile la pagina di download per tutte le piattaforme abilitate. È sufficiente scaricare la versione gratuita (DaVinci Resolve Studio è a pagamento) e installarla sul proprio dispositivo (il pacchetto di Windows pesa circa 1,5 GB).

Come creare il primo progetto con DaVinci Resolve

Questa procedura ci permette di creare il nostro primo montaggio video con DaVinci Resolve:

Aprire l’applicazione cliccando sull’icona DaVinci Resolve; La prima schermata rappresenta il Project manager, ovvero il contenitore di tutti i progetti. Cliccare su “Untitled thumbnail” per aprire un nuovo progetto; Per importare clip, audio e immagini che si desidera utilizzare nel progetto, selezionare File > Import File > Import Media; Scegliere uno o più elementi da aggiungere al progetto e cliccare su “Open” (gli elementi selezionati saranno incorniciati di rosso); Trascinare gli elementi nella TimeLine per assemblare il progetto; Aggiungere effetti e tracce audio trascinandoli dalla “Toolbox” accanto alla TimeLine; Per salvare il video cliccare su File > Quick Export.

Ricoda che la visualizzazione della Timeline può essere personalizzata a piacimento, semplicemente cliccando sull’icona “Timeline View Options”.

Come Aggiungere transizione ed effetti ai video

Con questa procedura vediamo come aggiungere le transizioni ai nostri video per ammorbidire il passaggio da una clip a un’altra, oppure aggiungere l’effetto di dissolvenza all’inizio e alla fine del video.

Aprire il progetto sul quale si desidera aggiungere gli effetti; Cliccare su “Video Transition” nel menu Toolbox; Gli effetti di “Video Transition” sono suddivisi in cinque categorie (lo spieghiamo nel paragrafo successivo), sceglierne una; Trascinare la transizione all’inizio o alla fine dei clip interessati (sarà visualizzato un rettangolino verticale dove è possibile inserirla); Cliccare sul rettangolo della transizione appena inserita per aumentare o diminuire la sua durata, oppure impostarla manualmente cliccando sul bottone “Inspector” in alto a destra; Per cancellare una transizione basta selezionarla sulla “Timeline” e premere il tasto Canc sulla tastiera.

Elenco delle Categorie di transizione di DaVinci Resolve Dissolve : contiene le transizioni di dissolvenza Blur, Cross, Dip to Color, Non additive e Smooth Cut;

: contiene le transizioni di dissolvenza Blur, Cross, Dip to Color, Non additive e Smooth Cut; Iris (Iride) permette di aggiungere effetti per visualizzare il video partendo da una forma di freccia, diamante, occhio, esagono, ovale, pentagono e triangolo;

(Iride) permette di aggiungere effetti per visualizzare il video partendo da una forma di freccia, diamante, occhio, esagono, ovale, pentagono e triangolo; Motion: contiene le transizioni Push e Slide;

contiene le transizioni Push e Slide; Shape: contiene gli effetti Barn Door, Box, Heart, Star, Triangle Left, Triangle Right;

contiene gli effetti Barn Door, Box, Heart, Star, Triangle Left, Triangle Right; Wipe: permette di applicare le transizioni Band, Center, Clock, Edge, Radial, Spiral, Split, Venetian Blind e X Wipe.

Gli strumenti di DaVinci Resolve

L’interfaccia del software di video editing gratuito DaVinci Resolve 16 è basata su sei schede principali, visualizzabili sotto la Timeline dell’applicativo. È possibile passare da una scheda all’altra cliccandoci semplicemente sopra.

Le schede di DaVinci Resolve: Media : è la scheda che ci permette di importare e visualizzare video, immagini e audio;

: è la scheda che ci permette di importare e visualizzare video, immagini e audio; Cut : permette di ritagliare parti di un video;

: permette di ritagliare parti di un video; Edit : è la scheda principale che permette di trascinare gli elementi nella Timeline. Comprende due finestre di anteprima del video, la prima dedicata al singolo clip importato e la seconda a tutto il progetto. Inoltre, in questa scheda sono presenti tutte le creatività e gli strumenti per creare il montaggio del video;

: è la scheda principale che permette di trascinare gli elementi nella Timeline. Comprende due finestre di anteprima del video, la prima dedicata al singolo clip importato e la seconda a tutto il progetto. Inoltre, in questa scheda sono presenti tutte le creatività e gli strumenti per creare il montaggio del video; Fusion : con questo strumento è possibile inserire gli effetti all’interno del progetto con una sorta di schema a blocchi;

: con questo strumento è possibile inserire gli effetti all’interno del progetto con una sorta di schema a blocchi; Color : è la scheda che permette di modificare i colori dei singoli clip;

: è la scheda che permette di modificare i colori dei singoli clip; Fairlight : offre alcune funzioni per la post produzione audio professionale, con strumenti di editing e mixaggio dell’audio;

: offre alcune funzioni per la post produzione audio professionale, con strumenti di editing e mixaggio dell’audio; Deliver: è la scheda dedicata al salvataggio e l’esportazione dei filmati. Permette di salvare video con un formato tipico di Youtube e Vimeo o personalizzato, con impostazioni dedicate.

Poiché gli strumenti e le possibilità offerte da DaVinci Resolve sono molteplici, vi invitiamo a leggere il capitolo successivo per imparare a utilizzare DaVinci Resolve al meglio.

Imparare a usare DaVinci Resolve

Leggendo questa breve Guida Informatica abbiamo capito che DaVinci Resolve non è un banale software di editing video, come poteva esserlo Windows Movie Maker. Si tratta di un software professionale, ricco di funzioni e potenzialità e per questo non semplicissimo da utilizzare. Il team di Blackmagicdesign mette a disposizione dell’intera comunità una serie di guide in PDF e videotutorial con esempi, pronti per essere visti e scaricati. Inoltre, grazie al programma di formazione Blackmagic Design è possibile frequentare corsi di certificazione in aula (Milano, Roma e Viterbo), oppure online, per diventare esperti accreditati di questo strumento alternativo ad Adobe Premiere.

RIPRODUZIONE RISERVATA ©