Grazie alla nuova app Eni Station +, da oggi il rifornimento si paga con lo smartphone

Siamo felici di presentare una nuova comodità digitale, che riguarda il mondo delle due e delle quattro ruote: Eni Station +, la nuova app per pagare i rifornimenti di carburante tramite smartphone nelle Eni Station abilitate, in modalità Più Servito o Iperself.

Inoltre, ai soci del programma You&Eni, questa nuova app permette di accumulare punti direttamente dal proprio smarphone per usufruire al meglio di preziosi vantaggi. Infatti i soci You&Eni che accumulano punti tramite l’app (in modalità solo Loyalty), ricevono doppi punti per ogni litro di carburante acquistato al Più Servito, rispetto ai punti cumulabili con la carta You&Eni fisica. Inoltre, tramite Eni Station + è possibile convertire i punti accumulati con l’app in voucher carburante, da utilizzare nelle Eni Station abilitate, in modalità pagamento. Non vi sembra vantaggioso sfruttare i punti della carta fedeltà per qualcosa di concreto e di quotidiano? Se volete saperne di più sul programma You&Eni trovate maggiori dettagli sul sito enistation.com

Promozioni extra con MasterCard

E poi fino al 29/04/2018 gli utenti che, per effettuare i pagamenti, associano una carta MasterCard all’app Eni Station + ricevono in omaggio un voucher carburante da 5 euro, utilizzabile su rifornimenti senza importo minimo (a esclusione di GPL e metano) fino al 31 dicembre.

Eni Station + è il giusto binomio tra semplicità e progresso

Eni Station + è il modo più semplice e veloce per gestire i propri rifornimenti, senza contare che quest’ultima versione dell’app si presenta con una veste grafica rinnovata e una navigazione intuitiva, oltre a nuove funzionalità che la rendono ancora più completa e utile.

Installazione di Eni Station +

L’installazione di Eni Station + è molto facile e può essere effettuata su tutti i dispositivi Android, iOS o Windows. La cosa migliore è che, oltre a permettervi di trovare la Eni Station abilitata più vicina, grazie alla funzione Eni Station Finder, la app Eni Station + è completamente gratuita!

Per maggiori dettagli visitate il sito https://www.enistation.com/instazione/app

