Con Nexi Business App, la gestione del Business si fa Smart

Nexi Business è la nuova App dedicata a commercianti ed esercenti, che permette di monitorare le transizioni e consultare statistiche legate al proprio business personale e del punto vendita. Si tratta di un App per Android e iOS, completa e semplice da utilizzare. Questo strumento offre numerose funzionalità ed è assolutamente consigliata per gestire il business del proprio esercizio commerciale.

App Nexi Business

Nexi è il polo italiano specializzato nei pagamenti digitali. La nuova App Nexi Business è pensata per offrire a clienti ed esercenti uno strumento moderno, facile da utilizzare e completo, per gestire il proprio business e confrontare numeri e risultati con quello di altri commercianti. L’App è indicata ai negozianti e punti vendita e offre numerose funzionalità. È dotata di grafica organizzata e pulita, con una Dashboard chiara e trasparente che mostra in primo piano la panoramica delle statistiche principali e l’accesso rapido ai documenti.

A cosa serve

L’App Nexi Business permette di monitorare le transizioni del negozio fisico, oppure online, di visionare statistiche e paragonare i risultati con quelli di altri esercenti. La comparazione con gli altri venditori può essere selezionata per area geografica o settore merceologico, impostando un periodo specifico nell’arco temporale. Inoltre, con l’App Nexi Business è possibile esaminare i documenti contabili come fatture, estratti conto e altro, direttamente dallo smartphone. Si tratta di uno strumento realmente utile, che può essere utilizzato per consultare i risultati del giorno, del mese e della settimana ed effettuare una comparazione tra periodi. Anche la gestione degli storni è una delle funzionalità integrata nell’App. In qualsiasi istante della giornata, l’App potrà essere utilizzata per accedere all’elenco delle transizioni e i movimenti in tempo reale.

Come si scarica

Per sutilizzare l’app Nexi Business basta possedere uno smartphone con sistema operativo Android o iOS, accedere a Google Play o App Store e scaricare l’applicazione gratuita.

