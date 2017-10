Imparare a suonare il pianoforte con flowkey

da Davide Caprotti

Il pianoforte è uno strumento musicale molto popolare e affascinante. Imparare a suonare il pianoforte è la sfida che molti coltivano sin da bambini. Immaginate di potervi esercitare da casa, apprendendo nozioni e seguendo lezioni direttamente con lo smartphone, il tablet o il PC. flowkey è un’applicazione innovativa, che permette di imparare a suonare il piano ai principianti, o di perfezionare le tecniche ai più esperti.

flowkey permette di selezionare il livello di apprendimento preferito (da principiante ad esperto) e di imparare a suonare con le canzoni che ami. L’applicazione consente di apprendere in modo interattivo note e accordi, di osservare le dita del musicista sui tasti e ricevere un feedback, grazie al motore di riconoscimento delle note integrato.

Imparare a suonare il pianoforte con smartphone, tablet, PC e flowkey

flowkey è un app per iOS e Tablet Android, ma funziona benissimo anche su computer fissi e notebook. Alla base di flowkey c’è il metodo interattivo per imparare a suonare il piano da autodidatta, con video e lezioni semplici e complete. Il funzionamento del prodotto è semplice: basta scegliere il proprio livello, tra principiante, intermedio, avanzato o esperto, selezionare una canzone dal database, cliccare su impara adesso e seguire la riproduzione del brano.

Nella riproduzione del brano sono visibili contemporaneamente le note e la tastiera, con le dita del musicista. Premendo “Impara il brano” sarà possibile esercitarsi con il pianoforte classico oppure una tastiera con collegamento MIDI, scegliere la mano da utilizzare (o entrambe) e lasciare che flowkey possa riconoscere le note suonate, tramite il microfono del dispositivo.

Le Categorie di brani di flowkey:

Hit pop;

Musica Classica;

Film & TV;

Natale;

Giochi;

Partner;

Evergreen;

Roccia;

Allegre; Romantiche;

Sentimentali;

Sprint;

Le persone;

Malinconiche;

Groovy;

R & B;

Relax;

Jazz.

Corso di pianoforte Online

All’interno di flowkey è presente una sessione di Corsi, che spaziano dalle lezioni di introduzione al piano alla lettura degli spartiti musicali. Le guide per imparare a suonare sono costituite da comodi video da guardare (in lingua inglese). In totale si contano ben 6 corsi, suddivise in 60 lezioni, da riprodurre sul dispositivo o il computer. Ogni lezione prevede alcuni esercizi, da effettuare con l’ausilio dei video di accompagnamento. Imparare a suonare il pianoforte è realmente molto più semplice con questo metodo.

Ecco il riepilogo dei Corsi flowkey per imparare a suonare il pianoforte:

Corso di introduzione al Pianoforte (10 lezioni);

Imparare a leggere gli spartiti musicali (11 lezioni);

Imparare a leggere gli spartiti musicali 2 (8 lezioni);

Accordi e musica pop (9 lezioni);

Playing Scales (10 lezioni);

Playing Scales 2 (12 lezioni).

Download gratuito e abbonamento

La versione gratuita di flowkey è liberamente fruibile dal sito ufficiale o scaricabile da Apple App Store e Google Play per i soli tablet Android. Se volete provare a imparare a suonare gratis, senza impegno, potete farlo, utilizzando gli 8 brani gratuiti selezionati. La versione commerciale è invece illimitata e prevede l’utilizzo di circa 800 brani. I prezzi dell’abbonamento a flowkey partono da 19,99€ per un mese di utilizzo senza limiti, fino a 299,99€ una tantum, per l’abbonamento illimitato definitivo. Se il mese completo non fosse sufficiente, potrete optare per abbonamenti più lunghi, nei tagli da 3 o 12 mesi.

