Friggitrice ad aria, leggi i consumi e piangi: non la userai più

È da ormai circa un anno che il caro energia è una situazione palpabile che stiamo riscontrando non solo noi italiani, ma gli europei in generale, con diverse problematiche a livello di tutto il territorio europeo. Questa situazione è infatti scoppiata in concomitanza con l’inizio dei conflitti in Ucraina, avvenuti esattamente un anno fa, che si sono portati addietro diverse conseguenze sul piano economico ed energetico.

Il conflitto ucraino ha infatti portato tra le altre cose l’aumento del costo di alcuni prodotti alimentari, tra cui per esempio l’olio di semi di arachidi, scatenando una reazione a catena che ha conseguentemente portato ad un’inflazione a livello di tutto il settore alimentare di cui non abbiamo mai avuto esperienza prima d’ora.

A questo è poi succeduto il rialzo del costo dell’energia in generale, andando a considerare sia l’energia del gas metano che l’energia elettrica. È in questo clima ostile che le principali aziende fornitrici d’energia, come per esempio Enel Energia, ad aumentare di tutta conseguenza il costo delle bollette mensili, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che il gas metano.

In questo clima totalmente difficile e complicato per tutta la popolazione europea, fortunatamente i governi delle principali nazioni dell’UE sono intervenuti in maniera celere e rapida, proponendo diversi provvedimenti atti proprio a fronteggiare il caro energia, e aiutare così le fasce di popolazione che più hanno risentito di questa drammatica situazione.

Nel caso del governo italiano, per esempio, esso ha introdotto il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, che tra le altre cose hanno portato il bonus energia da 150 euro, che in questo caso possono essere detratti senza problemi dal costo delle bollette mensili dell’energia. Oltre a questo ricordiamo anche il Superbonus 110%, che fino a qualche mese fa ha permesso il rimborso praticamente totale relativo ai costi di installazione di un impianto fotovoltaico all’interno del proprio ambiente domestico. Nonostante tutti i sostanziali aiuti provenienti dal governo e anche dalle regioni, non è bastato per moltissime famiglie italiane che tutt’oggi si ritrovano in seria difficoltà.

Consigli utili

Ecco che oggi quindi vi forniremo qualche consiglio per risparmiare energia elettrica, e conseguentemente avere bollette più leggere alla fine del mese. In particolare quest’oggi passeremo in rassegna i consumi di un determinato elettrodomestico.

Stiamo parlando nella fattispecie della friggitrice ad aria, un dispositivo che ha preso sempre più piede soprattutto nel corso degli ultimi anni. Il consumo energetico medio di una friggitrice ad aria è compreso tra i 1.4 e 1.6 kW/h, comportando di conseguenza un costo di circa 70 centesimi all’ora.

Proprio per questo motivo, è preferibile utilizzare il forno elettrico, che consuma sensibilmente di meno rispetto alla friggitrice ad aria per cuocere i nostri alimenti per i pasti.