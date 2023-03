Bollette dimezzate, ti basta montare questo in casa tua: ecco la soluzione

Come ormai ben sappiamo da tempo, il caro energia sta colpendo non solo l’Italia, ma tutta l’Europa in generale. Circa un anno fa infatti, all’alba dei primi conflitti in Ucraina, questo ha portato a diverse problematiche da un punto di vista economico e soprattutto energetico, riflettendosi conseguentemente a macchia d’olio su tutto il territorio europeo.

In primis possiamo ricordare per esempio l’impennata che hanno registrato alcuni prodotti alimentari in termini di prezzo, come l’olio di semi di arachidi, che hanno portato a loro volta un’inflazione a livello del settore alimentare in generale.

Oltre a questo poi ricordiamo il rialzo senza criterio del costo delle bollette mensili dell’energia, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che per il gas metano. È stato proprio questo rialzo che ha costretto le principali compagnie fornitrici d’energia ad aumentare di conseguenza il costo di tutte le bollette mensili dell’energia, creando non poco malcontento a livello dei cittadini facenti parte del territorio europeo.

In questo clima non di certo fortunato, i governi delle principali nazioni europee sono intervenuti con diversi provvedimenti rapidi e accorti, come per esempio nel caso del governo italiano, dove ricordiamo in primis il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter, con il Quater prossimamente in arrivo.In particolare ricordiamo nello specifico il bonus energia da 150 euro, detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, così come anche tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque fosse eventualmente intenzionato all’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione.

Gli elettrodomestici di nuova generazione, infatti, sono caratterizzati da un’alta classe d’efficienza energetica, la quale consente loro di consumare meno, e conseguentemente risparmiare sulle bollette dell’energia. A questo si vanno poi ad aggiungere gli incentivi regionali per l’installazione di un impianto fotovoltaico.

Malgrado tutti questi aiuti da parte dello stato e delle regioni, rimangono ancora numerose le famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese, incorrendo purtroppo nella soglia di povertà, soprattutto nel caso in cui siano composte da 5 o più membri al loro interno, e percepiscano un solo reddito al loro interno.

Consigli utili

È così che oggi abbiamo deciso di fornirvi qualche consiglio e accorgimento utile, in modo tale da dimezzare le bollette e risparmiare sensibilmente in futuro.

Il nostro consiglio principale in tal caso è quello di adottare la lampadine LED, sostituendo di conseguenza le lampadine alogene tradizionali. Le lampadine LED sono infatti caratterizzate da dei consumi davvero ridotti rispetto alle tradizionali, fino all’85% in meno di energia elettrica, oltre ad avere un ciclo di vita molto più lungo rispetto a queste.

Saranno proprio questi due fattori che vi permetteranno di consumare meno energia elettrica, e conseguentemente risparmiare sulle bollette.