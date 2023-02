Forno a microonde, non metterci mai questi alimenti: rischi la vita

Al giorno d’oggi facciamo davvero un grandissimo uso degli elettrodomestici all’interno dell’ambiente domestico. È proprio grazie agli elettrodomestici presenti in casa che riusciamo a svolgere le più comuni mansioni quotidiane, dal cucinare i nostri alimenti, pulire i nostri indumenti, riscaldare casa e quant’altro.

Tra forno elettrico, forno a microonde, frigorifero, asciugatrice, lavastoviglie e chi ne ha più ne metta, sono davvero numerosi gli elettrodomestici di cui facciamo uso pressoché ogni giorno.

Oggi andremo a focalizzarci in particolare sul forno a microonde, che utilizziamo per cuocere in maniera rapida ed economica i nostri alimenti, rispetto all’utilizzo del forno elettrico, che impiegando più tempo richiede com’è ovvio che sia più tempo.

Il forno a microonde è inoltre utilissimo nel corso della vita quotidiana per riscaldare in maniera veloce gli alimenti che abbiamo già preparato nelle ore addietro, o eventualmente per scongelare gli alimenti che conserviamo all’interno del freezer. Nello specifico vi forniremo alcune dritte per capire quali alimenti non possibile introdurre all’interno del forno a microonde, pena la rottura dell’elettrodomestico stesso. È infatti possibile che, inserendo alcuni alimenti all’interno del forno a microonde, la loro cottura possa renderli cancerogeni. Il primo cibo che vi raccomandiamo di evitare per la cottura al forno a microonde è senz’ombra di dubbio l’uovo.

Nel caso in cui venga cotto al suo interno, infatti, potrebbe diventare addirittura tossico, e inoltre le temperature elevate garantite dal forno a microonde, generando vapore, potrebbero addirittura far scoppiare l’uovo stesso all’interno dell’elettrodomestico. Lo stesso dicasi per le uova strapazzate, che in caso di cottura al forno a microonde potrebbero presentare un gusto decisamente amaro e per nulla piacevole.

Altri alimenti da evitare

Nel caso delle patate invece, la cottura è possibile a patto che siano inserite esclusivamente all’interno di un recipiente specifico, prestando attenzione all’eliminazione della buccia. La buccia sarebbe infatti responsabile dello stesso effetto che si verificherebbe per le uova con il vapore acqueo.

Un altro alimento da evitare per il forno a microonde è il pollo, dato che va necessariamente cotto ad alte temperature per evitare eventuali intossicazioni batteriche. Nel caso della cottura al forno a microonde questo non è possibile, dal momento che le onde elettromagnetiche raggiungono solo i 2 cm di profondità.

Lo stesso dicasi per i peperoni e il peperoncino: in questo caso infatti la loro buccia, durante la cottura al forno a microonde, è in grado di portare a una reazione chimica con la capsaicina, che va ad esasperare il sapore piccante della pietanza e può inoltre renderlo tossico e nocivo.