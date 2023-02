Termosifoni, non montare mai questa cosa sopra: ti distrugge nelle prestazioni | Bollette raddoppiate

Il caro energia, come ormai ben sappiamo da diverso tempo, sta colpendo in maniera violenta non solo il territorio italiano, ma anche tutto il territorio europeo in generale.

La situazione si è particolarmente aggravata durante i primissimi mesi del 2022, quando sono scoppiati i primi conflitti in Ucriana, che hanno portato diverse conseguenze a livello di tutto il panorama europeo. In primis abbiamo registrato un aumento sconsiderato del costo delle materie prime, come ad esempio l’olio di semi di arachidi, che si è riflettuto ovviamente In un’inflazione generale a livello di tutto il settore alimentare.

Oltre a questo citiamo poi l’aumento sconsiderato del costo dell’energia, sia essa elettrica che del gas metano, che ha purtroppo costretto le principali aziende fornitrici di energia ad aumentare conseguentemente il costo delle bollette mensili dell’energia, portando non poco malcontento a livello di tutto quanto il continente.

Per fortuna il governo italiano è corso immediatamente ai ripari, adottando soluzioni e provvedimenti che avessero come fine ultimo quello di aiutare le fette di popolazione più bisognose. Ricordiamo in particolare il decreto Aiuti-Bis e il decreto Aiuti-Ter (e il decreto Aiuti-Quater), che hanno introdotto tra le varie cose il bonus energia pari a 150 euro (detraibili direttamente dal costo delle bollette mensili dell’energia, alla voce consumi), così come tutte le agevolazioni e detrazioni fiscali che incentivano l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, i quali consumando meno permettono risparmi considerevoli alla fine del mese.

Malgrado tutti questi preziosissimi aiuti sia da parte del governo che regionali (come nel caso del Superbonus, ad esempio), molte famiglie fanno tutt’oggi fatica ad arrivare alla fine del mese, non riuscendo praticamente più a sostenere il peso gravoso delle bollette mensili dell’energia, soprattutto se sono composte da 5 o più membri, e percepiscono un solo reddito all’interno del nucleo famigliare.

Consigli utili

Ecco quindi che oggi abbiamo deciso di fornirvi una serie di trucchetti e accorgimenti utili per risparmiare più energia possibile, e conseguentemente risparmiare cifre importanti alla fine dell’anno.

In particolare oggi ci focalizzeremo sul termosifone, dispositivo di cui facciamo uso pressoché quotidianamente nel corso di questi freddi mesi autunnali e invernali, in cui bisogna riscaldare adeguatamente l’ambiente domestico.

In particolare vi raccomandiamo, per i caloriferi, di utilizzare una rifinitura colorata, in quanto avrebbero una resa termica superiore del 25% rispetto a un calorifero normale, o che presenta eventualmente rifiniture in acciaio cromato. Vi raccomandiamo quindi di non utilizzare rifiniture lucide o verniciate, in questo caso. Uno dei colori che vi consigliamo nella fattispecie è il nero opaco, che facilita ancor di più la resa termica da parte del termosifone stesso. Così facendo riusciremo a non sprecare energia (in questo caso gas metano, per la caldaia) inutilmente, e riusciremo a risparmiare cifre considerevoli sul nostro bilancio annuale.