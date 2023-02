Chiara Ferragni, la separazione va avanti: il dettaglio sfuggito a tutti

Chiara Ferragni è una delle influencer può amate in assoluto, con 30 milioni di seguaci su Instagram. Lei e il marito sono ogni giorno sui tabloid italiani e internazionali, soprattutto per via dello scandalo avvenuto a Sanremo.

Chiara Ferragni è un’imprenditrice digitale – così come lei stessa si definisce – stilista e modella italiana ma nata come blogger di moda. Ogni giorno sia lei che il marito, il cantante Fedez, con loro i due figli, sono sui tabloid internazionali per moltissime ragioni, nelle ultime settimane per ciò che è accaduto al Festival di Sanremo che sembra stia dividendo la coppia.

Chiara ha avviato la sua carriera con il suo sito blog di moda, aiutata nella creazione dal suo ex ragazzo. Il blog si chiama The Blonde Salad, dall’ora si è affermata passo dopo passo nel mondo della moda, nel 2010 ha infatti realizzato la sua prima linea di scarpe da donna. E’ arrivata in pochissimo tempo ad una grandissima notorietà, raggiungendo subito un numero altissimo di seguaci su Instagram.

La Ferragni è sposata con Fedez, cantante italiano con il quale ha due figli Leo e Vittoria. La famiglia vive a Milano, molto seguiti al punto di aver realizzato una docu-serie su di loro disponibile su Amazon Prime Video, The Ferragnez.

Chiara è stata da pochissimo protagonista, per la prima volta, degli schermi televisivi italiani, molto amata e molto apprezzata sul palco dell’Ariston, conducendo uno dei programmi televisivi più noti e attesi dagli italiani.

I Ferragnez al Festival di Sanremo

Chiara Ferragni ha condotto affianco ad Amadeus e a Gianni Morandi, la 73esima edizione del Festival di Sanremo. Lo show è andato in onda su Rai1 dal 7 all’11 febbraio, rivelatosi un grandissimo successo, con un elevatissimo share e audience. Marco Mengoni è stato il vincitore, tra i 22 Big in gara, a ricevere il Leone d’oro.

Durante le serate abbiamo assistito a molti colpi di scena, tra questi quello che ha visto protagonisti anche Chiara e Fedez. Il cantante è stato baciato appassionatamente e pubblicamente dal cantante in gara Rosa Chemical. Oggi i tabloid non parlano di altro, sottolineando la reazione poco contenta di Chiara al gesto.

Chiara Ferragni si presenta sola

Nelle ultime settimane sono tantissimi i gossip sui Ferragnez, si presume, infatti, che la coppia sia scoppiata dopo ciò che è accaduto a Sanremo, nessuno dei due si è però palesato al riguardo.

Ora Chiara sta partecipando alla Fashion Week Milanese e ciò che i fan notano dai contenuti che posta su Instagram, è che si presenta a tutte le sfilate completamente sola, a differenza degli scorsi anni che era felicemente accompagnata dal marito.