Ferro da stiro, mettici subito una goccia di questo ingrediente | “Risultato pazzesco sul bucato”

Al giorni d’oggi usiamo moltissimi elettrodomestici all’interno dell’ambiente di casa, per svolgere le più disparate attività quotidiane.

Tra forno elettrico, forno a microonde, frigorifero, asciugatrice, lavatrice, lavastoviglie e chi ne ha più ne metta, sono davvero tantissimi gli elettrodomestici di cui facciamo uso per ogni compito più disparato, con tutto il consumo elettrico che ne consegue, rilevante soprattutto di questi tempi.

Quest’oggi nella fattispecie andremo a focalizzarci sul ferro da stiro, che utilizziamo pressoché quotidianamente per mettere in ordine i nostri indumenti a seguito della pulizia in lavatrice, in modo tale da evitare spiacevoli e fastidiose pieghe sui vestiti.

Il ferro da stiro è senz’ombra di dubbio uno degli elettrodomestici di cui bisogna tenere maggiormente conto, considerando che ha bisogno di una manutenzione e pulizia regolare e quotidiana, dal momento che altrimenti potrebbero verificarsi dei problemi di funzionalità non da poco.

Una delle problematiche principali è sicuramente la formazione del calcare all’interno del serbatoio e in corrispondenza della piastra: l’acqua calda, soprattutto se è dura (quindi ricca conseguentemente di sali minerali) porta a lungo andare alla formazione di calcare, che può causare non pochi grattacapi per quanto riguarda il funzionamento del ferro da stiro. Oggi quindi vi sveleremo un segreto molto particolare per far fronte a questo problema, ed effettuare così facendo una regolare manutenzione del ferro da stiro.

Il trucco dell’aceto

Il trucco in questo caso consiste nell’impiego dell’aceto, che può essere inserito all’interno del serbatoio del ferro da stiro. Il calcare infatti va proprio a depositarsi anche in corrispondenza del serbatoio del ferro da stiro, impedendo che il vapore acqueo esca all’esterno e stiri correttamente i nostri indumenti.

L’aceto ha inoltre una funzione sgrassante, che permette proprio di rimuovere il calcare formatosi in maniera semplice e veloce: questo porterà chiaramente un miglioramento della funzionalità ed efficacia del ferro da stiro. In questo caso sarà sufficiente mescolare una parte di aceto assieme a una parte d’acqua, per poi versarlo semplicemente all’interno del serbatoio del ferro da stiro, facendolo riposare per circa mezz’ora per poi risciacquarlo in un secondo momento con acqua pulita per terminare il processo.

Oltre a questo, vi consigliamo di usare sempre acqua distillata per l’uso del ferro da stiro, in quanto previene chiaramente la formazione di nuovo calcare, essendo naturalmente priva di sali minerali al suo interno. In alternativa, potrete far uso di un addolcitore d’acqua, deputato proprio a questa funzione, che riuscirà quindi a rimuovere i sali minerali anche dalle acque più “dure”.