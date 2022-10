Lavastoviglie, ecco come pulirla alla perfezione: tutti i passaggi per un lavoro perfetto

Il grasso e il calcare minacciano la tua lavastoviglie, ma non sai come eliminarli? Scopri come averla bella pulita e ti duri a lungo.

La comodità di avere una lavastoviglie è imparagonabile, per chi non ha tempo di pulire i piatti a mano è fondamentale averlo in cucina. Con gli ultimi modelli è possibile risparmiare ridurre i consumi in luce e acqua.

Questo elettrodomestico, come qualsiasi altro, bisogna mantenerlo in buone condizioni per auguragli lunga vita. È importante effettuare una pulizia e una manutenzione della lavastoviglie, ma non tutti sanno come fare.

Se non sai come mantenere in ottimi condizioni questo straordinario elettrodomestico, segui questo articolo attentamente. Vediamo assieme come pulire la tua lavastoviglie, come rimuovere il grasso e il calcare all’interno della tua lavastoviglie, eliminare i cattivi odori che emana e pulire i filtri.

Una lavastoviglie pulita e longeva

Perché una cucina possa definirsi funzionale e smart, non può mancare di certo un elettrodomestico ormai fondamentale, la lavastoviglie. Si tratta di un alleato salva tempo e, grazie al progresso tecnologico, salva soldi, dato che gli ultimi modelli disponibili sul mercato sono dotati dei principali strumenti di risparmio energetico. Come le lavastoviglie Candy che, connesse all’app, permettono di monitorare le statistiche di prestazione e ottimizzare i consumi.

La lavastoviglie è soggetta alla formazione di calcare, che si può notare sia negli elementi meccanici che sulle stoviglie stesse dopo il lavaggio. Non solo, i residui organici che spesso rimangono su piatti e stoviglie prima del lavaggio possono creare cattivi odori e fastidiosi depositi di grasso.

Va da sé che la buona pulizia delle stoviglie dipende, al di là dei prodotti utilizzati per il lavaggio, dalla manutenzione della lavastoviglie stessa. Con poche semplici e particolari cure si può mantenere l’efficacia dell’elettrodomestico sempre ad alti livelli e avere posate e bicchieri sempre brillanti e perfettamente puliti.

Come eliminare i grasso

Per evitare che la nostra lavastoviglie risulti grassa e unta il primo consiglio è quello di inserire nell’elettrodomestico piatti e pentole ben sciacquate. Una buona abitudine che con il tempo può evitare problemi idraulici come l’ostruzione dei tubi di scarico.

Il problema della pulizia del grasso si risolve abbastanza facilmente con alcuni piccoli accorgimenti. Basta effettuare un lavaggio a vuoto con del bicarbonato di sodio, un elemento che proprio per le sue caratteristiche chimiche esercita un’ottima azione sgrassante. Effettuare un ciclo ad alta temperatura rappresenta un’ulteriore soluzione alla rimozione del grasso.

Addio calcare

Gli elettrodomestici che lavorano con l’acqua, inevitabilmente, presentano il problema della formazione e dell’accumulo del calcare che può essere risolto sia con l’uso di detergenti specifici che, in maniera più economica, con l’ausilio di prodotti presenti nelle case di chiunque.

Effettuare un lavaggio a vuoto, almeno una volta al mese, utilizzando 2 cucchiai di acido citrico, rimuove le incrostazioni ed elimina il calcare formatosi. Un altro metodo è quello di utilizzare l’aceto di vino bianco che ha proprietà tali da rendere meno aggressiva l’acqua e, quindi, mitigare la formazione di calcare. A tale scopo, risulta fondamentale anche settare la durezza dell’acqua della lavastoviglie in base a quella del proprio comune di appartenenza e del fornitore, aggiungendo il sale quando necessario.

Via cattivi odori

Quello del cattivo odore nella lavastoviglie è un problema strettamente legato ai residui organici che possono rimanere intrappolati nell’elettrodomestico a lavaggio terminato.

Per eliminare i cattivi odori emessi dall’elettrodomestico è necessaria una corretta e costante manutenzione della lavastoviglie oltre all’utilizzo dei giusti prodotti. Come i sacchetti 3 in 1 anticalcare-sgrassante-igienizzante della linea Care+Protect che, adatti a tutti i tipi di lavastoviglie, sgrassano ed eliminano ogni traccia maleodorante.

Come pulire il filtro

Nel caso di persistenza di cattivi odori, è opportuno procedere con la pulizia manuale del filtro di drenaggio, punto dove vengono raccolti tutti i residui organici. Come si può pulire il filtro della lavastoviglie correttamente?

Fermo restando che è sempre consigliabile consultare il manuale d’uso del dispositivo elettronico prima di procedere, il lavaggio manuale del filtro consiste in una procedura di pochi e semplici passaggi:

Innanzitutto, sarà necessario staccare il filtro della lavastoviglie.

della lavastoviglie. Dopodiché, bisognerà sciacquarlo bene con acqua corrente .

. Nel caso in cui sia particolarmente sporco è consigliabile lavarlo con l’aiuto di uno spazzolino morbido o una spugna e un po’ di sapone delicato diluito in acqua .

è consigliabile lavarlo con l’aiuto di uno o una un po’ di . Riassemblare il filtro e assicurarsi che sia inserito correttamente.

La giusta manutenzione

Di seguito alcune azioni da compiere regolarmente per mantenere alta l’efficienza della lavastoviglie, a prescindere dalle singole criticità che possono verificarsi: