AOMEI Backupper: Backup di Windows 10 Facile e Completo

da Davide Caprotti

Dopo aver parlato della procedura su come ripristinare Windows 10, spieghiamo come fare un backup di Windows, con dei semplici click, utilizzando un applicazione gratuita disponibile direttamente online. AOMEI Backupper Standard è uno dei software tra i più semplici e completi in circolazione, dedicato al backup dei dati del computer. Tramite questo prodotto è possibile fare il Backup di tutto il sistema o di singoli file e cartelle e memorizzarli all’interno di un supporto esterno, oppure in una partizione di sistema già esistente, anche la stessa di Windows.

Il Backup di Windows 10 con un Click

Per utilizzare AOMEI Backupper è sufficiente scaricarlo dal link ufficiale, facendo attenzione a prelevare la versione freeware, assolutamente sufficiente per effettuare tutti i salvataggi e i backup che ci occorrono. Una volta installato sul PC sarà subito operativo e pronto per mettere al riparo la configurazione di sistema e tutti i nostri dati. L’interfaccia di questo applicativo è minimalista e intuitiva, suddivisa in cinque opzioni che l’utente dovrà scegliere. Tutte le voci disponibili sono raccolte sotto i cinque menu principali: HOME, BACKUP, RESTORE, CLONE e UTILITIES.

HOME : Da questa opzione saranno visibili tutti i backup effettuati, suddivisi per giorno e data;

Da questa opzione saranno visibili tutti i backup effettuati, suddivisi per giorno e data; BACKUP : Il tasto Backup è quello principale dell’applicazione che vi permetterà di scegliere tra System Backup (Creazione di un backup di Windows con memorizzazione sullo stesso HD), Disk Backup (Backup totale di sistema con possibilità di schedulazione), Partition Backup (Backup di una singola partizione), File Backup (Backup di singoli file, documenti e immagini) e File Sync (Sincronizzazione diretta di cartelle e file all’interno di supporti esterni o server NAS).

: Il tasto Backup è quello principale dell’applicazione che vi permetterà di scegliere tra (Creazione di un backup di Windows con memorizzazione sullo stesso HD), (Backup totale di sistema con possibilità di schedulazione), (Backup di una singola partizione), (Backup di singoli file, documenti e immagini) e (Sincronizzazione diretta di cartelle e file all’interno di supporti esterni o server NAS). RESTORE : Questa funzione consente di ripristinare i backup effettuati in precedenza;

: Questa funzione consente di ripristinare i backup effettuati in precedenza; CLONE : Le opzioni abilitate nella versione Free AOMEI Backupper Standard sono solo 2: Disk Clone (Clonare interamente un HD su un altro) e Partition Clone (Clonare singole partizioni su altri supporti).

: Le opzioni abilitate nella versione Free sono solo 2: (Clonare interamente un HD su un altro) e (Clonare singole partizioni su altri supporti). UTILITIES : Le interessanti funzioni principali di questo menu sono Check Image (verifica l’integrità delle immagini create), Create Bootable Media (Crea un supporto di avvio Linux o Windows PE per ripristinare i PC che non si avviano) ed Explore Image (Per montare un immagina di sistema creata come dischi virtuali e sfogliarne il contenuto).

Le immagini di sistema di AOMEI Backupper Standard vengono create in formato proprietario AOMEI, assumono estensione “.adi” e possono essere gestite solo tramite questo l’applicativo.

Impostazioni Avanzate per Esperti

Oltre alla possibilità di creare backup schedulati, funzione disponibile con tutti i tipi di backup, AOMEI Backupper Standard dispone di numerose funzioni avanzate, che i più esperti e curiosi potranno utilizzare. Una di queste è Create Bootable Media, disponibile nel menu UTILITIES, che consente di creare un supporto di avvio (chiavetta, HD esterno, DVD) per avviare in emergenza il proprio PC e ricaricare il backup effettuato in precedenza. Cliccando in alto a sinistra, alla voce Menu, sarà inoltre possibile cliccare su Settings e impostare alcuni parametri quali Compression per decidere il livello di compressione delle immagini di backup, Splitting per scegliere la dimensione dei singoli file di backup, Notification per ricevere notifiche dell’applicativo sulla e-mail personale e altri parametri più o meno complessi da valutare. Con la funzione Explore Image, sotto il menu Utilities sarà invece possibile montare l’immagine di backup su Windows e sfogliarne il contenuto con l’esplora risorse di sistema.

Tempistica e Affidabilità

Facciamo un esempio: per creare l’immagine di un hard disk con 150 Giga byte di dati, occorrono all’incirca 100 minuti, tempistica in linea con altri software per fare il backup simili a questo. Durante le operazioni di backup, il computer può comunque essere utilizzato senza particolari problemi di lentezza, grazie alla sorprendente efficacia di questo programma. L’affidabilità è garantita, il programma non perde un colpo ed è davvero semplice da utilizzare. Le numerose funzioni disponibili nella versione free del prodotto possono essere ancora di più se decidiamo di acquistare la licenza di AOMEI Backupper Professional al prezzo di $49.95.

