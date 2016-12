Black Friday sfida la Crisi aprendo lo Shopping Natalizio

da Davide Caprotti



Qualcuno si sarà chiesto perché mai il giorno più scontato dell’anno debba chiamarsi “venerdì nero”; eppure, da quando il Black Friday è arrivato in Italia, i consumatori hanno cambiato le loro abitudini. Il tradizionale giorno del risparmio è un’antica ricorrenza americana, che si verifica dopo il giorno del ringraziamento, decretando l’inizio dello shopping natalizio. Le origini del Black Friday risalgono agli anni 20, negli Stati Uniti, ma non ci sono certezze sulla reale identità del nome; Il termine Black Friday (tradotto venerdì Nero) potrebbe basarsi dal concetto di passaggio dalle scritte rosse (perdita) a quelle nere (guadagno) dei libri contabili, o più semplicemente rappresentare il traffico congestionato delle metropoli dei venerdì.

La Storia del Black Friday

Se è vero che il primo “Black Friday” risale ufficialmente al 1924, solo a partire dagli anni 80 ci fu un vero e proprio boom di questa manifestazione in terra americana, con le prime espansioni in altri paesi esteri. La tradizione sancisce l’avvio agli acquisti natalizi con questo evento, il quale ricorre tassativamente l’ultimo venerdì del mese di novembre. Quest’anno la giornata, tanto attesa dagli amanti dello shopping, arriva quindi il 25 novembre. La gran parte dei negozi, distribuiti qua e là nel mondo, da quelli tradizionali a quelli online, dedicherà questa giornata allo shopping, offrendo importanti sconti su tutti i prodotti. Gli americani vivono questo giorno con molta trepidazione, tanto che dalla sera precedente molti trascorrono la nottata in fila davanti a negozi chiusi, in attesa dell’apertura mattutina.

I Numeri del Black Friday

Indovinate un po’? Le previsioni degli esperti dicono che per il Black Friday 2016, le categorie di prodotti più gettonati saranno elettronica di consumo, Gift card, vestiti, libri e giocattoli. Nel settore hi-tech oltre a smartphone e tablet spiccano televisioni in HD e 4K, videocamere console e video games. Negli Stati Uniti gli acquisti nel giorno del Black Friday si incrementano ogni anno del 21,5%. In Italia il Black Friday è una specialità di e-commerce e vendita online, anche se i negozi fisici hanno iniziato ad avvallare la moda con iniziative dedicate, come l’apertura anticipata dei negozi e sconti esclusivi. Si calcola che nel periodo del Black Friday vi sia un incremento di traffico online pari all’80% grazie alle numerose offerte presenti negli e-commerce.

Sconti degli e-Commerce Italiani

La moda del Black Friday è arrivata in Italia grazie alla Apple che ha iniziato a sfornare importanti sconti per questa giornata. Infatti, anche se sono molte le tipologie di negozi italiani che aderiscono proponendo degli sconti in occasione dell’iniziativa, Black Friday e Cyber Monday rimangono le occasioni migliori per acquistare prodotti di telefonia ed elettronica online. Oggi, il venerdì Nero è riconosciuto come l’evento più rilevante nel panorama e-commerce italiano e internazionale. Tra i prodotti più ricercati ci sono ovviamente quelli Apple con iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone SE, iPad Pro, iPad Air 2 e Mac Book Pro. Per il Black Friday 2016 infatti, molti importanti e grandi e-commerce italiani hanno già preannunciato che saranno disponibili delle offerte davvero considerevoli e accattivanti.

Sconti su iPhone Ricondizionati

Per citare qualche esempio, sono tornato sul portale TrenDevice dove in passato avevo acquistato un iPhone ricondizionato. Visitando il loro sito ho trovato gli sconti dedicati al Black Friday. A differenza di altri e-commerce, TrenDevice offre sconti che durano per ben 4 giorni consecutivi, fino a lunedì 28 novembre! Se cercate un iPhone o iPad vi consiglio quindi di approfittare degli sconti del Black Friday visitando il sito www.trendevice.com

