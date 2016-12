da Davide Caprotti



Spesso chi acquista una telecamera IP cerca un dispositivo che riprenda immagini di qualità, in ogni condizione di luminosità e che garantisca un ampio angolo di visione. Le IP Camera fisheye dispongono di ottica che può tranquillamente raggiungere i 180° di copertura e soddisfano tutti, anche i più pignoli. La telecamera IP wireless LKM Security® è un prodotto semplice da utilizzare, leggero, compatto e di qualità discreta. Noi di Passione Tecnologica l’abbiamo provata e vi sveliamo le nostre impressioni.

Telecamera IP Fisheye Ready to Go

Di solito la configurazione più facile per una IP Camera è quella che non richiede l’utilizzo del computer. È il caso della camera panoramica di LKM Security, che necessita solo dello smartphone e dell’app per connettersi alla rete wireless di casa. La procedura è moderatamente semplice, basta scaricare l’app “IPC360” sullo smartphone (Android e iOS) e seguire i passaggi elencati nel manuale integrato (in lingua italiana). La procedura di configurazione dura pochi minuti e consente di gestire la telecamera Fisheye direttamente dal proprio cellulare, anche fuori casa. Unica accortezza è legata all’utilizzo di reti wireless IEEE 802.11b/g/n da 2,4 Ghz; la banda wireless da 5 Ghz non è difatti compatibile con questo dispositivo.

Immediata e Stabile nel Quotidiano

Cosa dovremmo mai aspettarci da una minuscola IP Camera (11 cm x 4 cm), a forma di cilindro e dal peso pressoché nullo? La telecamera panoramica LKM Security svolge il suo lavoro senza problemi ed è completamente gestibile dallo smartphone. Una volta installata può essere controllata sia dall’interno della rete wireless dell’abitazione che dall’esterno, qualsiasi sia la connessione utilizzata. Per la videosorveglianza e le registrazioni, nella parte superiore della camera è presente uno slot MicroSD che permette di inserire schede di memoria fino a 128GB, per archiviare foto e video. Con questa telecamera è anche possibile ascoltare l’audio della scena sorvegliata, attraverso il proprio smartphone e riprodurre suoni, che saranno diffusi attraverso l’altoparlante presente nel retro del dispositivo. La qualità dei video è nel formato di 1280×720 con sensore da 1MP a 25 fps massimi. Per le scene notturne e di scarsa luminosità, il sensore infrarossi integrato consente a questa camera panoramica di vedere in condizioni di buio totale, fino a 10 metri di distanza.

Applicazione Intuitiva e Completa

Il motore di questa telecamera IP wireless LKM Security® è l’applicazione gratuita “IPC360”, disponibile su Google Play e App Store. Tramite l’app è possibile impostare la prospettiva delle immagini, la definizione video preferita, aprire o chiudere il sensore infrarossi notturno, registrare video o scattare foto dell’area videosorvegliata. Se nella camera è stata installata una scheda di memoria, sarà possibile tornare indietro nel tempo e visionare le registrazioni, strisciando il dito verso destra o sinistra, fino a raggiungere giorno e orario d’interesse sulla barra cronologica temporale. L’applicazione IPC360 consente di “aprire” l’audio con la zona videosorvegliata, ascoltando l’ambiente ripreso. Inoltre è possibile attivare un sistema di allarme con notifica via app, che ci informa in caso di intrusioni o movimenti.

Salvataggio dei Video sulla Memoria SD

Questa telecamera IP Fisheye è in grado di registrare video in autonomia, tramite rilevatore di movimenti e la scheda di memoria SD integrata. Questo vuol dire che se non viene inserita alcuna scheda, la camera potrà essere utilizzata soltanto per consultare da remoto le scene in tempo reale. La presenza della scheda SD diventa fondamentale per creare un sistema di videosorveglianza completo che, oltre a registrare immagini in caso di movimento, consente di ricevere sul proprio smartphone l’istantanea della scena ripresa al momento del rilevamento.

Conclusioni

La telecamera IP wireless LKM Security® è un dispositivo molto comodo, utile e funzionale. Le dimensioni ridotte, unitamente al suo peso piuma, la rendono facilmente trasportabile da un ambiente all’altro, anche all’esterno se le condizioni climatiche lo consentono e la temperatura non risulta troppo rigida (funziona da 0° a 60°). Durante la nostra prova, durata settimane, non si è mai bloccata e ha registrato e trasmesso immagini senza intoppi o problemi. È possibile acquistarla sul sito ufficiale Lookathome al prezzo di 39,89€.

Specifiche Tecniche

CPU: GM8135S+OV9712

Sensore: CMOS 1/4″

Lente Fisheye: da 1.44 mm

Angolo di visione: 180°

Formato Video: 1280×720(1MP)

Video compressione: H.264

Audio compressione: G.711

Video Frame Rate Max 25 fps

Infrarossi: Fino a 10 metri in completo buio

Memorizzazione: su schede microSD fino a 128GB

Protocolli: TCP/UDP, IP, SMTP, FTP, DHCP, UPNP, NTP

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n

Rilevamento di Movimento: SI

Azione Allarme: Foto tramite applicazione

