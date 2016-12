Recensione dello Scooter Elettrico a Due Ruote XSkate

da Davide Caprotti



0 0 0 0 Condividilo sui Social Network…

I mezzi di trasporto vivono una profonda evoluzione, con lo sviluppo sempre più insistente dei veicoli elettrici, che non inquinano e permettono di farci muovere qua e là nelle metropoli. Veicoli ibridi o completamente elettrici invadono le strade cittadine alla ricerca di un mercato che non tarderà ad espandersi. A tal proposito, abbiamo provato un mezzo di trasporto alternativo, uno scooter elettrico a due ruote, veloce e performante, dotato di manubrio e indirizzato al trasporto di persone nelle più svariate circostanze.

Lo Scooter elettrico a due ruote XSkate

Passione Tecnologica ha avuto il piacere di provare lo scooter elettrico XSKATE-SEG14W, un piccolo Segway economico, che raggiunge la velocità di 20 km/h e può essere utilizzato, spremendo le normative stradali al midollo, anche su piste ciclabili, sui marciapiedi o nelle zone a traffico limitato, limitandolo a 6 km/h, con età minima di 16 anni. In contesti privati, il suo utilizzo è invece totale e potrebbe rappresentare un comodo mezzo di trasporto, da utilizzare all’interno di centri commerciali, aziende o edifici di grande metratura, per spostarsi più rapidamente senza fatica. Lo scooter è davvero rapido ed efficiente, dotato di retromarcia e controllo di sterzo con manubrio e impugnatura in pelle, dalla forma simile ad un volante. L’equilibrio resta comunque la principale risorsa, richiesta al conducente per guidare in sicurezza questo dispositivo.

Utile e divertente ma non è un Gioco

Lo scooter elettrico XSKATE-SEG14W è molto divertente da guidare, se ci prendi la mano ti concede molte soddisfazioni e garantisce rapidi movimenti. È ingombrante e pesante da trasportare, per questo non è consigliato per trasporti intermedi che richiedono per esempio anche l’utilizzo di auto o metropolitana. L’equilibrio è fondamentale, in primis per salire sullo scooter e successivamente per manovrarlo durante l’utilizzo, girando a destra o sinistra, in considerazione della velocità di esercizio moderata che può raggiungere. Il funzionamento è semplice, una volta a bordo, si parte portando il manubrio in avanti, si gira spingendolo lentamente nella direzione prescelta e si frena tirandolo verso di sé. Ogni movimento dev’essere però eseguito alla regola dell’arte, con delicatezza e coscienza, perché le insidie sono davvero molte e ricorrenti. Una sciccheria: la presenza di modulo Bluetooth e altoparlanti integrati permette di associare lo smartphone al veicolo e riprodurre musica in movimento.

Batteria con Autonomia da Primato

La batteria ricaricabile al litio da 8800 mAh è davvero massiccia e garantisce un’autonomia elevata. Con un solo ciclo di ricarica, della durata di circa un paio d’ore, abbiamo potuto eseguire tutti i nostri test senza consumare nemmeno una delle sei tacche di riferimento. Il produttore garantisce un’autonomia di circa 40-60 km in base allo stile di guida, alla velocità di percorrenza e altri fattori come pendenza del terreno e temperatura ambientale. Per ricaricare una batteria di queste capacità si utilizza l’alimentatore fornito in dotazione, un bestione in grado di fornire 67,2 V per 1,75A in uscita. Con lo scooter elettrico a due ruote XSKATE-SEG14W difficilmente avremo problemi di autonomia.

Luci come se Piovesse

Illuminazione e luci sono uno dei punti forti di questo scooter, utili per utilizzarlo anche in condizioni di scarsa luminosità, ma anche scenografiche per distinguersi e spiccare tra la folla. Le due luci a led principali, posizionate ai lati nella parte anteriore del veicolo, hanno una buona profondità e riescono ad illuminare la strada anche in condizioni di buio totale. Lo scooter XSKATE è anche dotato di luce posteriore, posizionata nella parte bassa del dispositivo e ottima come sicurezza per farsi localizzare da persone o mezzi in condizioni di scarsa luminosità. L’asse dello sterzo è invece dotato di luci a led che illuminano il dispositivo con un effetto scenografico garantito. I led anteriori e quelli della barra dello sterzo possono essere accesi contemporaneamente o in alternanza, tramite il telecomando fornito in dotazione.

Legislatura e situazioni di utilizzo

Questo dispositivo è inquadrato nella categoria dei personal transporter che fino ad oggi non sono regolamentati da alcuna norma del Codice della Strada italiano. L’unica trattazione è una lettera del Ministero dei Trasporti, la numero 26702 del 20 marzo 2007, la quale prevede che questi mezzi possano circolare su marciapiedi e aree pedonali, con velocità massima non è superiore ai 6 Km/h, mentre sulle piste ciclabili è possibile portarlo al massimo, ovvero fino a 20 km/h. In tutti i casi è vietato l’utilizzo in luoghi pubblici per conducenti con età inferiore ai 16 anni.

Lo Scooter Elettrico XSKATE-SEG14W è distribuito in Italia da Mtrading S.r.l.

RIPRODUZIONE RISERVATA ©