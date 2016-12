iHealth Track, Misuratore di Pressione Digitale (All-Inclusive)

da Davide Caprotti



0 0 0 0 Condividilo sui Social Network…

iHEALTH Track è un misuratore di pressione digitale che, grazie alla connessione Bluetooth, può essere collegato allo Smartphone per trasferire i dati delle rilevazioni. Attraverso questo dispositivo sarà possibile fare autodiagnostica del proprio stato di salute, misurando la pressione arteriosa sistemica e la frequenza cardiaca (numero di battiti per minuto). A differenza di modelli simili, iHealth è un dispositivo medico e viene venduto con una polizza sanitaria della durata di 3 anni compresa nel prezzo.

Misuratore di Pressione hi-tech da Braccio

Esteticamente, iHealth Track si presenta come un misuratore di pressione classico, camuffato da dispositivo elettronico digitale. La fascia da braccio regolabile si applica al braccio esattamente come per i modelli tradizionali. Il dispositivo è concepito per essere utilizzato da tutti, anziani compresi, e proprio per questo è dotato di un grande display con due bottoni di generosa dimensione. Per effettuare una misurazione è sufficiente inserire la fascia al braccio e premere il tasto START. Il bracciale inizierà la procedura di gonfiaggio e sgonfiaggio automatico, durante la quale effettuerà le rilevazioni. Al termine delle analisi, sul display compariranno i valori di pressione sanguinea (Sistolica e Diastolica) e il numero di battiti al minuto. Il colore del display assumerà tonalità differenti in base ai valori rilevati (Verde ottimale, Rosso Ipertensione). Il manuale utente, in lingua italiana, offre una griglia di lettura per interpretare correttamente i valori ottenuti.

L’App iHealth MyVitals funziona su Android e iOS

Al termine delle misurazioni, i più tecnologici potranno collegare il dispositivo al proprio smarthone o tablet dopo aver installato l’app iHealth MyVitals. Per sincronizzare il misuratore al telefono è sufficiente premere il bottone rappresentato dalla lettera “M” con il simbolo di una nuvoletta. I valori saranno trasmessi all’app e potranno essere utilizzati come statistica e riferimenti futuri.

Tre Anni di Polizza Sanitaria Compresa nel Prezzo

Chi acquisterà il dispositivo IHealth Track potrà beneficiare di una polizza sanitaria della durata di 3 anni grazie alla convenzione con il gruppo RBM SALUTE. La polizza prevede una copertura delle spese relative a Grandi Interventi Chirurgici, alle principali Prestazioni Dentistiche, visite Specialistiche e controlli presso i Centri Autorizzati Previmedical (il Network di Strutture Convenzionate di RBM Salute) presenti in tutto il territorio nazionale. Per poter attivare la Polizza Sanitaria basta andare sul sito www.tuttosalute.it ed inserire il numero di serie dell’apparecchio iHealth, solo se acquistato presso i canali di vendita ufficiali (farmacie e negozi di elettronica di consumo).

Considerazioni Finali di Utilizzo

Il dispositivo è molto preciso e semplice da utilizzare, le rilevazioni si presentano assolutamente in linea con altri strumenti classici e professionali. Le 4 batterie di tipo AAA che alimentano il dispositivo garantiscono decine di rilevazioni prima di dover essere sostituite (le batterie ricaricabili non sono tuttavia idonee). La retroilluminazione visibile al termine delle analisi è davvero ottima e aiuta a facilitare la lettura dei valori e comprendere meglio lo stato di salute del soggetto analizzato. L’applicazione iHealth MyVitals è discreta ed è concepita per essere impiegata con tutta la linea di dispositivi medici iHealth. Il giudizio finale è estremamente positivo, iHealth Track è un misuratore di pressione e frequenza molto valido e di facile utilizzo. Il prezzo di listino è di 39,95€, corretto per la sostanza del prodotto.

SPECIFICHE TECNICHE PRINCIPALI

Alimentazione: 4 Pile 1,5V Formato AAA

Circonferenza del bracciale: 22 – 42 cm

Pressione del Bracciale: 0 – 300 mmHg

Sistolica: 60 – 260 mmHg

Diastolica: 40 – 199 mmHg

Frequenza Cardiaca: 40 – 180 battiti/minuto

DOVE ACQUISTARLO: In farmacia o nei migliori negozi di Elettronica di Consumo (Mediaworld, Euronics, Mondadori, ecc…)

RIPRODUZIONE RISERVATA ©