Seat Ateca, gli Spagnoli Ripensano il SUV

da Redazione di Passione Tecnologica



0 0 0 0 Condividilo sui Social Network…

C’è stato un momento nel quale i SUV sembravano una cosa da “grandi”, dedicati quasi esclusivamente a un target medio-alto di pubblico. Oggi invece gli Sport Utility Vehicle sono pensati per un pubblico più ampio, che comprende anche la fascia dei giovani e di quelle persone che vogliono un’auto confortevole a un prezzo contenuto.

Uno degli esempi migliori di questa nuova tendenza è sicuramente SEAT Ateca, il primo SUV prodotto dalla casa automobilistica con base in Catalogna, che sembra proprio rispondere alle aspettative di un pubblico moderno e votato alla tecnologia.

La Tecnologia del SUV Seat Ateca

Difatti Ateca presenta numerosi dispositivi tecnologici, a partire dal sistema wireless di integrazione con gli smartphone, che permette di gestire il proprio telefono in modo rapido e sicuro. Guardando poi alla parte più importante, ovvero alla sicurezza di guida, Ateca presenta una dotazione importante, costituita dal sistema di frenata assistita in caso di vetture o pedoni a breve distanza, sensori posti sugli specchietti retrovisori che segnalano la presenza di auto nella corsia di sorpasso, sistema di parcheggio assistito, telecamera a 360° e rilevatore di stanchezza.

Aiuti e Confort di Qualità

In fatto di comodità e accessibilità, Ateca propone le Welcome Lights che si accendono quando si arriva in prossimità della vettura con le chiavi, oltre che al sistema di apertura automatica di portiere e bagagliaio. Il Drive Profile aiuta a cambiare velocemente l’assetto dell’auto a seconda del tipo di guida che si adotta, così come si possono cambiare le tonalità delle luci interne a seconda dei propri desideri.

Il Prezzo

Come detto, a fronte di una serie di servizi di prima fascia, il prezzo di base è molto contenuto: SEAT Ateca è acquistabile a partire da 20.000€

Scopri nuova SEAT Ateca.