FEPA è un software in Cloud dedicato alla Fatturazione Elettronica verso la pubblica amministrazione. FEPA è una creazione del gruppo TeamSystem, nato nel lontano 1979 e riconosciuto a livello nazionale come gruppo leader nella progettazione e vendita di software di fatturazione e simili per imprese e professionisti.

A chi si rivolge FEPA

Il software SEPA funziona da Browser e si rivolge a imprese e commercialisti, che hanno necessità di emettere fatture alla pubblica amministrazione. Lo strumento è pensato per essere il più semplice e completo possibile, permettendo un notevole risparmio in termini di tempo. TeamSystem si occupa dell’intero processo di fatturazione, dalla firma digitale all’inoltro delle fatture alla pubblica amministrazione. Inoltre, se l’azienda utilizza già un proprio software gestionale, FEPA è capace di importare le fatture in formato XML e gestirle, trasmettendole alla PA. La fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione richiede bravura e impegno da parte del commercialista. Spesso però competenze e capacità non sono sufficienti: bravura + FEPA fanno quindi emergere il concetto di commercialista talentuoso #WFEPA che utilizza uno strumento valido, capace di incrementare rapidamente il business dei propri clienti.

Cosa può fare il software di fatturazione FEPA

FEPA è un programma davvero completo, che consente di seguire tutte le fasi di fatturazione verso la pubblica amministrazione. FEPA può creare o gestire le fatture in formato XML, apporre la firma digitale sui documenti, grazie alle deleghe, trasmettere le fatture al sistema Sdl e PA, oltre che conservare l’archivio delle proprie fatture sul cloud per ben 10 anni. Si tratta di un prodotto flessibile, dotato di cruscotto grafico che consente di tenere sempre sotto controllo lo stato delle fatture e delle notifiche. La sicurezza dei dati aziendali è garantita dalle certificazioni ISO 9001 e 27001.

Quanto costa FEPA

FEPA è acquistabile sottoscrivendo uno dei 4 piani di abbonamento previsti. Per lanciare definitivamente questo prodotto, TeamSystem ha lanciato il pacchetto BASIC, in promozione a 50€ anziché 89, che include 50 fatture al prezzo di 1€ ciascuna. Gli altri piani, visibili sul sito ufficiale dell’azienda sono START (10 fatture), PRO (100 fatture) e GOLD (200 fatture).

