Diventare Allenatori (guadagnando) con Sisal Fantamister

Sisal Fantamister è un prodotto dedicato agli appassionati di calcio, che consente ai player di creare la propria formazione, scegliendo giocatori reali appartenenti a squadre del nostro e di altri campionati. L’utente dovrà preoccuparsi di scegliere un torneo, tra quelli disponibili e creare la propria formazione, cercando di non sforare il budget messo a disposizione. Solitamente i tornei comprendono partite di una giornata solare o di campionato.

Giocare e Vincere con Sisal Fantamister

Lo stile di questo gioco è chiaramente quello del fantacalcio ma la sostanza è profondamente diversa. Il Gioco Fantamister allarga gli orizzonti dei giocatori, offrendo possibilità mai viste prima. L’occasione che viene proposta è quella di creare squadre miste, scegliendo tra “Contest” nazionali o multi-campionato. Di fatto sarà possibile creare formazioni idealmente utopiche e difficili da vedere nella vita reale. Gli allenatori virtuali potranno così sbizzarrire la propria immaginazione, sfoderando abilità e capacità inaspettate. Altra novità assoluta e l’assegnazione dei voti utilizzati per la vittoria finale, i quali non saranno basati sui punteggi assegnati dalle testate giornalistiche ma orientati su precisi algoritmi statistici, che riflettono la performance dei giocatori in campo.

Torneo e Formazione a prova di Click

Per giocare a Sisal Fantamister, dopo aver creato il proprio account su Matchpoint è sufficiente selezionare la competizione preferita, tra i maggiori campionati europei, le coppe, le qualificazioni mondiali delle nazionali o i tornei misti. Per ciascun contest è indicato il costo d’iscrizione (da 0,50 a 250€), il numero di partecipanti e posti liberi, i premi destinati ai vincitori e la data d’inizio. Una volta selezionato il torneo sarà sufficiente premere “Crea una formazione” per accedere al campo di gioco virtuale nel quale con dei semplici click potrete mettere insieme il vostro 11 di gioco, stando attendi a non sforare il budget a propria disposizione. Con Sisal Fantamister è anche possibile scegliere uno tra i moduli di gioco proposti (4-4-2, 3-4-3, 3-5-2 etc.) e modificare la formazione, fino a 1 minuti prima del fischio d’inizio della partita.

Guardare le Partite in Tempo Reale

Una delle funzioni più efficaci e spettacolari di questo gioco sono le statistiche in tempo reale che sarà possibile visionare il giorno delle gare direttamente da PC o smartphone. Difatti tramite la propria pagina di gioco sarà possibile visionare il Live delle gare, con le statistiche dei singoli giocatori che si aggiorneranno in tempo reale. Di conseguenza, ad ogni istante delle gare, potremo osservare la nostra posizione in classifica rispetto agli avversari, con aggiornamenti immediati.

Controllare Punteggi e Vincite

Al termine della partita si potrà accedere alla pagina “Le mie giocate” e scoprire immediatamente i risultati della nostra squadra. In caso di vittoria, la vincita sarà immediatamente accreditata sul proprio conto gioco. Il metodo di giudizio e assegnazione dei punteggi è uguale per tutti e considera una serie di elementi avvenuti all’interno di ogni singola partita quali tiri in porta, ammonizioni, espulsioni, assist, Goal e via dicendo. Il sistema di calcolo dei punteggi è comunque chiaramente riportato e dettagliato all’interno del regolamento del gioco.

