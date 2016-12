Come Faccio a…La nuova Tendenza delle Ricerche Online

da Davide Caprotti



Le ricerche online e le abitudini degli internauti sono terra di studio tra professionisti e analisti della rete. Ma una cosa è certa: oggi gli italiani si affidano ad internet anche per colmare ignoranza e lacune conoscitive su tutti gli aspetti che riguardano la vita reale. Noi di Passione Tecnologica abbiamo analizzato le query di ricerca Google più utilizzate dagli utenti, scoprendo che quelle che cominciano con ” Come faccio a ” sono tra le più utilizzate e riguardano ogni aspetto della nostra vita. C’è chi ha addirittura saputo sfruttare queste abitudini per fare del business, realizzando veri e propri contenitori web, nati e cresciuti per intrappolare i seguaci del “Come faccio a”.

Le Ricerche Online più Frequenti

È un giorno come tanti altri, mi alzo la mattina e nel bel mezzo della colazione un pensiero fulmineo mi affiora per la mente: “ma il bollo della macchina l’ho pagato o no?” La soluzione è a portata di mano, accanto a me sul tavolo, tra cappuccino e brioche, celata nel mio smartphone. Apro immediatamente Google e scrivo la parolina magica “Come faccio a sapere se ho pagato il bollo?” Mi si apre un mondo, fatto di risposte ma anche di tanta improvvisazione e inesattezze. La mia felicità nel trovare risposte veloci è la stessa di altri, che in situazioni più o meno simili alla mia, cercano informazioni sul proprio stato di salute – Come faccio a sapere se sono malato? – o relative ai sentimenti – Come faccio a sapere se le piaccio? – non importa chi scriva cosa, l’importante è trovare risposte, nel modo più rapido possibile, senza il timore di fare figuracce, chiedendo questo o altro ad amici o parenti. I più curiosi possono leggere l’elenco delle ricerche più utilizzate tra il popolo dei “Come Faccio a” in fondo all’articolo.

Libri e Specialisti Rimpiazzati dagli Smartphone

Fino a poco tempo fa era complesso trovare riscontri facili agli enigmi della vita reale, il peso di una risposta era consistente, bisognava sudarsela. Occorreva leggere, studiare, consultare specialisti o avere il coraggio di parlare con qualcuno che ne sapesse più di noi sull’argomento. Oggi è cambiato tutto, non si parla più con nessuno di certe cose, le domande più intime – Come faccio a sapere se sono incinta? – le teniamo per noi e ci limitiamo tassativamente a digitarle su PC, smartphone o tablet, utilizzando i motori di ricerca. Ciò che forse non sappiamo, oppure lo sappiamo ma non ci importa nulla, è che Google, Bing e altri, da una parte ci mostrano le risposte, ma dall’altra memorizzano le nostre domande nei propri database, aggiungendole alla nostra scheda personale. A tal proposito, nemmeno la navigazione anonima del browser può evitare che il nostro curriculum di interrogazioni online continui a crescere.

Il Business Legato ai Come Faccio a…

Con il passare del tempo, qualcuno si è accorto dell’importanza che i motori di ricerca hanno ottenuto nella vita di tutti i giorni delle persone. Il motore di ricerca è diventato, quasi per caso, l’enciclopedia digitale fondamentale per ciascuno di noi, per affrontare la vita quotidiana e sopravvivere a questo mondo digitalizzato. Senza lo smartphone, notebook o un computer connesso a Internet, pronto a fornirci risposte, saremo persi, inutili e fuori luogo. Il business dei “Come Faccio” è entrato in questa ottica, con la nascita di siti online creati ad hoc per puntare alla quantità di risultati nei motori di ricerca, piuttosto che alla qualità. Vi sono anche personaggi (non facciamo nomi e pubblicità) che sono diventati famosi per essere sempre ai primi posti nei motori di ricerca, relativamente alle domande più diffuse – Come faccio a cancellarmi da Facebook? – Come Faccio a convertire un File Word in PDF? – con contenuti spesso generici e deludenti per il lettore. Il successo di questi portali deriva dalla prepotente presenza dei rispettivi siti web nei motori e dal numero di visite giornaliere imponenti, che spesso favoriscono l’efficacia di banner pubblicitari di tipo CPM, presenti nel sito stesso. I banner CPM fanno guadagnare i webmaster in base al numero di visitatori unici del sito, piuttosto che al numero di click sulle pubblicità.

Principali Come Faccio a… Cercati su Google

Questo elenco parziale, è una piccola goccia nel mare, che riporta le principali query di ricerca utilizzate dai naviganti sul motore di ricerca Google per soddisfare le proprie lacune o perplessità .

Come faccio a Aggiornare Android

Come faccio a Aggiornare Whatsapp

Come faccio a bloccare un numero

Come faccio a baciare un ragazzo

Come faccio a cancellarmi da Facebook

Come faccio a capire se le piaccio

Come faccio a dimagrire

Come faccio a disattivare Facebook

Come faccio a far passare il prurito intimo

Come faccio a girare un video

Come faccio a guadagnare soldi su Pokemon Go

Come faccio a inscrivermi all’università

Come faccio a lasciare mia moglie

Come faccio a localizzare una persona

Come faccio a lasciare una recensione su Booking

Come faccio a masterizzare un CD

Come faccio a modificare un file PDF

Come faccio a nascondere il mio numero quando chiamo

Come faccio a non far vedere le mie foto su Facebook

Come faccio a ottenere i permessi di Root

Come faccio a omologare i cerchi

Come faccio a parlare con un operatore

Come faccio a sapere quanti soldi ho su PayPal

Come faccio a sapere quanti soldi ho su PostePay

Come faccio a recuperare la password

Come faccio a rimanere incinta

Come faccio a ruotare un video

Come faccio a risparmiare soldi

Come faccio a scaricare musica

Come faccio a sapere quanti punti ho sulla patente

Come faccio a trovare lavoro

Come faccio a trovare una ragazza

Come faccio a usare internet all’estero

Come faccio a vendere su eBay

Come faccio a zippare un file

Come faccio a zoomare lo schermo.

